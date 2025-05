Cantante urbano confiesa que tiene VIH: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié"

El cantante urbano argentino Jonathan Müller, conocido artísticamente como El Villano, sorprendió a sus seguidores al confirmar su diagnóstico de HIV positivo a través de un video publicado en sus redes sociales.

El emotivo testimonio del cantante argentino de 34 años se volvió viral en cuestión de horas y ya ha tenido un fuerte impacto en la conciencia pública sobre la salud sexual.

"Tengo HIV y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo... Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios", expresó Müller, visiblemente conmovido.

El artista relató que, a pesar de encontrarse en el mejor momento de su vida, un fuerte dolor abdominal y una significativa pérdida de peso lo llevaron a consultar a un médico. Tras una serie de análisis, le comunicaron el diagnóstico.

"Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del HIV. Y todo me salió bien, pero HIV positivo", confirmó.

Afortunadamente, señaló que su pareja actual, con quien mantiene una relación desde hace dos años, se realizó los estudios correspondientes y los resultados fueron negativos. No obstante, El Villano fue sincero al admitir: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié".

El video, titulado "Cuida tu Salud, Conecta con Dios, y comparte este video así tomamos conciencia", ha generado miles de reacciones en redes sociales y ha impulsado a muchas personas a realizarse controles médicos, según informó el portal Rosario 3.

Más

Con esta valiente confesión, El Villano busca derribar prejuicios y promover la prevención y el cuidado de la salud, utilizando su historia personal para ayudar a otros.

Su mensaje de fe y responsabilidad ha sido aplaudido por seguidores, colegas y organizaciones de salud.

Leer más Una inyección anual para prevenir el VIH demuestra que es segura y prometedora