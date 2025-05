Karol G tras su ruptura con Anuel: "Yo me despertaba y sentía como que me iba a morir"

La relación entre Karol G y Anuel AA fue una de las más comentadas y seguidas en el mundo del reguetón, pero su ruptura, en 2021, sorprendió a muchos.

Ahora, la estrella colombiana está contando su versión de los hechos en su esperado documental Mañana será bonito, que se estrenará en Netflix el 8 de mayo, y que ya ha generado una gran expectación entre sus seguidores.

En este documental, Karol G se abre de manera sincera y emotiva sobre los difíciles momentos que vivió durante su relación con el rapero puertorriqueño.

En una de las escenas más conmovedoras, la cantante confiesa: "Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí, fue difícil, yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir, yo sentía que como persona no tenía un valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza".

Esta declaración resalta lo que fue una época dolorosa para la artista, quien experimentó un profundo sufrimiento emocional mientras lidiaba con los retos de esa relación.

Karol G, quien en su momento compartió con el mundo su dolor por la ruptura, explicó que la relación fue una "pesadilla" que la tuvo atrapada en un círculo de sufrimiento.

Sin embargo, destacó que el proceso de sanación fue posible gracias a la música, ya que a través de sus canciones pudo expresar lo que sentía y conectar con otras personas que vivieron situaciones similares.

"Lo bonito que dejó todo esto fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten", dijo Karol G, quien logró canalizar su dolor en su exitoso álbum Mañana será bonito, un trabajo que no solo la catapultó a nuevas alturas en su carrera, sino que también le permitió ganar un Grammy y llevar a cabo una gira mundial histórica.

La ruptura con Anuel AA, que fue anunciada en abril de 2021 por el propio rapero a través de un Instagram Live, fue difícil para ambos, pero también marcó un punto de inflexión en sus vidas.

A pesar de la separación, ambos siguieron adelante con sus respectivas vidas sentimentales: Karol G comenzó un nuevo romance con el también artista colombiano Feid, mientras que Anuel AA se casó en 2022 con la rapera dominicana Yailin la más Viral, aunque ese matrimonio también terminó en 2023.

El 2025 ha sido un año de nuevas experiencias para Anuel , quien se encuentra en pareja con la modelo venezolana Laury Saavedra , con quien tuvo recientemente una hija.

Mientras tanto, Karol G sigue triunfando en el escenario internacional, disfrutando del éxito tanto en su vida profesional como personal.