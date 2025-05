Reportera dominicana sufre caída durante evento de Thalía y todo queda captado

La reportera dominicana Gelena Solano protagonizó un momento inesperado y viral durante un evento sorpresa organizado por Thalía en Times Square, Nueva York. La cantante, con un look glamuroso y espontáneo, decidió subir al mostrador de un restaurante para interpretar algunos de sus éxitos frente a una multitud de fanáticos.

Lo que parecía ser una cobertura común del evento para el programa El gordo y la flaca, se convirtió en una escena cómica cuando Gelena tropezó y cayó al suelo al cruzarse con la pierna de la cantante, quien estaba en pleno show.

A través de sus redes sociales, Gelena explicó que la caída no fue culpa de Thalía, sino producto de la confusión y el caos del momento. “Antes muerta que sencilla. Me crucé con la pierna de Thalía y me fui al piso”, relató entre risas.

Thalía, al ver a Gelena en el suelo, no dudó en preocuparse y exclamó: “¡Casi la perdemos!”, mientras corría a ayudarla junto con otras personas.

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y Gelena se recuperó rápidamente. Posteriormente, la cantante le envió un mensaje para asegurarse de que estuviera bien, incluso preguntando por su dedo hinchado.

Este incidente no empañó el éxito del evento , que se realizó como parte de la promoción de su nuevo sencillo “Tú amor”, cuyo lanzamiento está programado para el 30 de mayo.

A pesar del caos, Gelena se tomó con humor la situación y destacó que "estar cerca de Thalía siempre es una experiencia intensa".

