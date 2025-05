Martha Heredia anuncia su primer embarazo junto a su prometido, el cantante mexicano Gerardo Lares

La cantante dominicana Martha Heredia anunció que está esperando a su primer hijo, fruto de su relación con el bachatero mexicano Geraldo Lares.

"Esta nueva etapa, miedos desbloqueados y muchas emociones por vivir, qué alegría de saber que puedo llevarte en mi vientre y qué felicidad que seas su papi, Gerardo, mi amor eterno", escribió Heredia en Instagram, acompañando el mensaje con una serie de fotografías que muestran a la pareja celebrando la noticia.

Martha compartió detalles del proceso que vivió antes de confirmar su embarazo. Relató que, aunque se sentía diferente, las primeras pruebas de embarazo —incluida una de sangre— resultaron negativas. Sin embargo, su intuición la llevó a insistir.

"Me sentía rarísima, me hice varias pruebas y todas salieron negativas, hasta la de sangre. Pero yo sabía que algo estaba pasando", dijo. La confirmación llegó tras realizarse tres pruebas adicionales, todas con resultado positivo. "Grité, lloré, me reí... ¡hice de todo!", confesó la cantante en una entrevista con la revista Oh! Magazine.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han expresado sus felicitaciones y buenos deseos para la pareja, que también está comprometida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/marttha-heredia-2f4e2510.jpg En una entrevista con la revista Oh! Magazine, Martha Heredia anunció que está esperando a su primer hijo.

Martha Heredia, ganadora del reality Latin American Idol en 2009, ha mantenido una presencia activa en la música, y este nuevo capítulo personal llega como parte de una etapa de estabilidad y crecimiento en su vida.