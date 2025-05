Hospitalizan a modelo de OnlyFans tras acostarse con 583 hombres en seis horas

La creadora de contenido para adultos Annie Knight, conocida por su presencia en OnlyFans, ha sido hospitalizada tras protagonizar un impactante evento en el que tuvo relaciones sexuales con 583 hombres en solo seis horas, superando ampliamente su récord anterior de 24 parejas en un día.

Knight, de 28 años, confirmó su ingreso al hospital el pasado martes 20 de mayo a través de sus redes sociales, compartiendo una foto en bata hospitalaria y bromeando: "Supongo que estar con 583 chicos en un día no es tan bueno para tu cuerpo".

En una entrevista exclusiva con Us Weekly, Knight explicó que el procedimiento físico del evento no fue lo más difícil, sino las consecuencias posteriores del estrés extremo y el desequilibrio hormonal que desencadenaron una crisis de salud.

"Simplemente ha llegado al punto donde mi cuerpo dijo, ´Oye, el cortisol alto no puede funcionar´", declaró. La modelo mencionó que sufre de endometriosis y que la sobrecarga física y emocional agravó su condición, provocando sangrados abundantes e irregulares.

Los días previos al desafío fueron especialmente exigentes para Knight, quien además de planear el evento, estaba finalizando la compra de su "casa soñada". Aunque asegura haber estado bien durante el acto, reconoce que su cuerpo "chocó contra una pared" poco después.

"Estoy agotada y quemada, pero el pronóstico es bueno. Solo necesito una semana de descanso, sol y calma", aseguró, manteniéndose optimista sobre su recuperación.

Pese a la controversia generada, Knight destacó que los participantes fueron respetuosos y agradecidos, algunos incluso viajando largas distancias para formar parte del evento.

"Tuve chicos que manejaron seis horas o volaron de estado solo para estar allí. Fue una locura", dijo. También defendió a los participantes ante las críticas recibidas en redes sociales: "Me molesta cuando los atacan. Solo estaban disfrutando una oportunidad que se les presentó".

Comprometida con su novio, Henry Brayshaw, desde marzo, Knight insiste en que el evento fue completamente consensuado y que no tiene intenciones de detener su carrera: "Cuanto más me odian, más vistas obtengo, y más dinero gano".