Caramelo, el dominicano que se perfila como posible ganador de "La casa de los famosos All-Stars"

Desde las calles de Manhattan hasta las pantallas del prime time hispano en Estados Unidos, Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, se ha convertido en uno de los protagonistas más queridos y comentados de "La casa de los famosos All-Stars" de Telemundo.

El dominicano, quien trabajaba como repartidor de paquetes en Nueva York y se hizo viral por sus videos de ejercicio y carisma desbordante, ha sobrevivido a varias eliminaciones y ahora es finalista del reality más visto del mercado latino en EE.UU.

Su simpatía, autenticidad y las ya famosas "carameladas" lo han llevado a conquistar no solo al público, sino también a una de las figuras más polémicas del programa: Manelyk González.

"Lo voy a intentar con Caramelo aquí afuera. No me voy a quedar con las ganas", confesó la influencer mexicana, dejando claro que la conexión entre ambos va más allá de las cámaras.

Caramelo llegó al reality diciendo: "Un like y otro like y otro like... Y con este cuerpito me llené de seguidores".

Su espontaneidad lo llevó de las redes sociales a programas de televisión como "En casa con Telemundo", donde fue presentado como "un fenómeno que, aparte de que hace un excelente trabajo, se está robando la mirada de todos", según palabras de la reportera Génesis Suero.

Pero más allá de su físico trabajado y su buen humor, Caramelo ha mostrado una faceta sensible y madura. En varias ocasiones dentro de la casa habló con orgullo y respeto sobre la madre de sus hijos, una mujer con la que ya no comparte su vida, pero a la que sigue valorando profundamente.

"Yo velo mucho por la mamá de mis hijos. Es una buena mujer, luchadora, y se merece lo mejor", expresó en una conversación con Niurka Marcos.

Caramelo es padre de tres: dos hijos biológicos y una hija de crianza, a quien cuida como suya desde que tenía 4 años. Hoy, la pequeña tiene 11 y forma parte fundamental de su vida.

"Ahora entiendo a mi abuelo. Si tú no tienes hijos, tú no tienes nada en la vida", reflexionó en una de las emisiones del programa.

Incluso ha confesado su deseo de ampliar la familia: "Aparte de los tres que ya tengo, quiero tres hijos más. Cuatro de sangre y la niña de crianza", dijo, dejando ver su faceta más paternal.

¿El gran ganador?

Con el gran premio de US$200,000 en juego, Caramelo no solo apunta al primer lugar por su popularidad , sino también por la evolución personal que ha mostrado dentro del programa. Su historia de superación , humildad y autenticidad ha conectado con millones de televidentes .

¿Será él el próximo gran ganador de "La casa de los famosos All-Stars"?