Maribel Guardia celebra su cumpleaños 66 con emotivo mensaje hacia su hijo

La actriz nacionalizada mexicana Maribel Guardia celebró este 29 de mayo su cumpleaños número 66 con fotografías que destacaron el gran físico que la caracteriza.

Además de las sensuales fotos y videos desde la playa, la actriz de "Cómplices al rescate", dedicó un emotivo mensaje a su único hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023 a los 27 años: "Te extraño con cada fibra de mi ser".

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video inédito de Julián cantándole 'Las Mañanitas', un momento que la hace sentir muy cerca de él.

"Hoy cumplo años, y aunque la vida me ha enseñado a celebrar con lágrimas en los ojos, también me ha regalado recuerdos que son eternos. Este video es uno de los tesoros más grandes que tengo: mi hijo, mi ángel, cantándome 'Las Mañanitas' con ese amor puro que solo él sabía dar. Hoy no está conmigo en cuerpo, pero su voz, su risa, su luz siguen aquí, abrazándome en cada nota. Te extraño con cada fibra de mi ser, hijo. Gracias por seguir celebrando conmigo desde el cielo. Este cumpleaños es tuyo también", escribió la cantante nacida en Costa Rica.

El conmovedor clip reflejó el gran amor entre madre e hijo. "Mi querida Maribel, qué fuerte y qué fuerza la tuya. Te abrazo desde el fondo de mi corazón", escribió la actriz Laura Zapata.

"Los amo siempre. Feliz cumpleaños Maribel, amiga querida. Te abrazo con el corazón", expresó la actriz Malillany Marín.

Momentos después de publicar el video de su hijo, la protagonista de "Tú y Yo" compartió otro mensaje, acompañado de una serie de fotografías donde presumió su gran figura en un bikini fucsia.

"Feliz cumpleaños a mí. Le doy gracias a Dios por su amor infinito, porque por él mi corazón sigue latiendo. Celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza", expresó.

Sus fans elogiaron su fortaleza y no pasaron por alto el cuerpazo que tiene la artista.

Su hijo Julián

El cantante Julián Figueroa, hijo del cantautor Joan Sebastian y Maribel Guardia, falleció de forma repentina el 9 de abril a los 27 años en una de las habitaciones de la casa que compartía con su madre.

Ella y su nuera, Imelda Garza, con quien Julián procreó un hijo nombrado José Julián, cremaron sus restos.

Meses después comenzó una batalla pública entre Maribel y su nuera por supuesto descuido de ella con el menor de siete años.

Maribel Guardia ha manifestó que su hijo Julián tenía tanto por recorrer, ya que además de su juventud, recién empezaba su carrera como cantante. Dijo que tenía 500 composiciones guardadas, montaba caballo, "pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó", fueron sus palabras en medio del llanto.