Fallece "Tita", la abuela tiktoker que conquistó corazones con su ternura y humor

Josefina Mercedes Cabrera, conocida en redes sociales como "Tita", falleció a los 94 años tras una larga lucha contra el Alzheimer.

La dominicana se hizo viral en TikTok por sus jocosos videos junto a su nieto, Stefano da Cunha, con quien compartía una gran complicidad.

La triste noticia fue dada a conocer el pasado miércoles. Stefano da Cunha, nieto de Tita, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales:

"Les quiero compartir que Tita falleció el 27 de mayo. Sabíamos que era cuestión de tiempo, pero wow... nada me preparó para un dolor tan profundo".

"Después del entierro, fui a una pastelería a comprar unos bizcochos para las enfermeras que tanto nos ayudaron. La chica que me atendió, sin saber nada, me preguntó cómo seguía Tita. Al contarle, me miró con mucha empatía y, sin dudarlo, me ofreció un abrazo. Un abrazo de una extraña, que se sintió como si nos conociéramos de toda la vida".

"Tita tenía esa forma de tocar vidas sin siquiera proponérselo. Dejó en este mundo un amor tan grande que se sigue sintiendo, incluso desde el cielo".

"Hoy me siento muy agradecido con Dios por permitirme ser nieto de una abuela tan, pero tan buena. Gracias a ella, mi fe está más fuerte que nunca. Y sé que desde allá arriba, Tita me cuida y también cuida de todos ustedes, porque su amor siempre fue en abundancia".

"Muchas, muchas, muchas gracias a todos por tanto apoyo en estos últimos años. O como diría Tita: I loviu. Estoy convencido de que ese cariño le dio fuerzas para vivir sus 96 años con tanta luz".

Vida en EE. UU.

Tita vivió durante dos décadas en Miami y, pese a no dominar el idioma inglés, se hizo célebre por su pronunciación de la frase "Te amo", que decía como "I loviu", la cual inspiró una marca de ropa con el mismo nombre: I Loviu Shop.

Parte de los ingresos generados por esta línea son donados al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.

Desde su incursión en TikTok en 2020, la cuenta gestionada por su nieto Stefano acumuló más de 4.4 millones de seguidores en TikTok y casi medio millón en Instagram.