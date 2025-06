Frank Ceara desmiente rumores de accidente: "Gracias al Señor que me protege de todo mal"

El cantautor dominicano Frank Ceara desmintió los rumores que circulaban sobre un supuesto accidente automovilístico.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Ceara aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud.

"Anda regado por ahí que tuve un accidente. Bueno, pues no. Estuve en casa de unos amigos divirtiéndome […] gracias al Señor que me protege de todo mal, pero no es cierto, estoy muy bien" Frank Ceara Cantante “

Este rumor surge en plena promoción de su más reciente álbum titulado “El saborcito de tu amor”, un proyecto que comenzó a gestarse en 2020, durante la pandemia, y que representa una expresión auténtica del estilo del artista.

El disco cuenta con 11 canciones que fusionan bachata, balada y merengue, y contiene colaboraciones destacadas con artistas como Juan Luis Guerra, quien participa en la canción “Así bonito” como coautor, intérprete y productor, junto a la pianista Janina Rosado.

También figuran como invitados el puertorriqueño Danny Rivera, y los dominicanos Adalgisa Pantaleón, Daniel Santacruz, y Mario Ceara, sobrino del artista.

Ceara reveló en rueda de prensa que siete de los temas son de su autoría, dos son interpretaciones conocidas, y los otros dos fueron escritos por autores invitados.

