La familia crece: Natti Natasha espera su segundo hijo junto a Raphy Pina

La cantante dominicana y su esposo, el productor musical puertorriqueño Rafael "Raphy" Pina Nieves, confirmaron que están esperando su segundo hijo juntos.

La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en las redes sociales de la artista, en el que también anunció que su gira programada para 2025 será pospuesta para el 2026.

"Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada", expresó Natti Natasha, acompañada por Pina en el video.

Durante semanas, rumores sobre un posible embarazo circulaban en redes sociales y medios de comunicación. Aunque la pareja había mantenido silencio.

El anuncio llega poco después de que la pareja celebrara el cuarto cumpleaños de su hija Vida Isabelle. En una publicación reciente, Natasha compartió un emotivo mensaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/11/httpswwwinstagramcompdkselkwstnhhles-laimgindex9-1-d947315a.jpg Vida Isabelle, la primera hija de la cantante Natti Natasha, quien cumplió 4 años, posa junto a su madre, en una imagen publicada el 9 de junio del 2025. (INSTAGRAM)

"Cuando todo parecía imposible, Él dijo: ´sí se puede´... y así llegó Vida a nuestras vidas, dándole un nuevo significado a todo. Ser tu mamá es el regalo más poderoso, más real, más puro que he vivido".

Otros hijos de Pina

Además de Vida, Raphy Pina es padre de otros tres hijos de una relación anterior: Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui).

Leer más La Materialista anuncia su embarazo y revela el sexo y nombre de su primer bebé