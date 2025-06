El emotivo mensaje de la hija de Rubby Pérez a dos meses de su muerte en la tragedia del Jet Set

A dos meses de la trágica muerte del reconocido merenguero Rubby Pérez, su hija Rubmariel Pérez rompió el silencio con una sentida carta abierta en la que expresó su profundo dolor, su fe y su búsqueda de justicia tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, que causó la muerte de más de 230 personas el pasado 8 de mayo.

"Hoy se cumplen dos meses desde que partiste con el Señor y confieso que han sido días muy retadores", escribió Rubmariel, describiendo el proceso de duelo que enfrenta. "La vida ha puesto a prueba mi fe y mi manera de enfrentar el mundo", añadió.

En su mensaje, compartido en redes sociales, Rubmariel manifestó estar atravesando por la etapa del enojo en su duelo, sentimiento que, según ella, no va dirigido a Dios, sino a quienes, por dejadez o irresponsabilidad, permitieron que ocurriera la tragedia.

"Digo injusta porque la dejadez de algunas personas hoy tiene a 236 familias en el limbo emocional", expresó con contundencia.

"Te honro en el silencio de mis días"

Pese al dolor, la joven decidió enfocar su mensaje en el legado de amor, empatía y valores que su padre le dejó. "Quiero recordarte desde el amor que me enseñaste y me demostraste... desde los regaños que me diste y formaron mi comportamiento... desde la sensibilidad que me inculcaste en el paso del tiempo", escribió.

Rubmariel resaltó que no necesita espectadores para demostrar su amor por su padre. "Te honro y te respeto en el silencio de mis días, en mi manera de seguir tus enseñanzas aunque no me veas para confirmar si las estoy cumpliendo", señaló.

Finalizó su mensaje reafirmando su fe en que habrá justicia: "Confío plenamente en la justicia divina y en que Dios será el abogado de todos aquellos que todavía hoy, a dos meses, lloramos como el primer día".

Rubby Pérez, una de las figuras más queridas del merengue dominicano, falleció trágicamente mientras ofrecía un concierto en la discoteca Jet Set, cuando el techo del recinto colapsó inesperadamente, dejando un saldo devastador de 236 muertos.

La tragedia continúa siendo investigada por las autoridades dominicanas, mientras familiares y seguidores claman por respuestas y responsabilidad.