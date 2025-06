El comediante Jochy Jochy denuncia intento de extorsión

El comediante Jochy Jochy denunció a través de sus redes sociales que sufrió un intento de extorsión en el que le pedían la suma de 450 mil pesos para no llevarlo a la justicia por supuesta pedofilia.

"Me escriben por WhatsApp en el que me saludan, yo saludo y me comienzan a decir que yo tuve contacto con una niña de nueve años vía video; me acusaban de pedófilo y todo esto y que para que no me pusieran la denuncia yo tenía que entregarles RD$450 mil pesos para dejar eso así. Me escribe el supuesto papá", cuenta en una serie de videos explicando la situación.

De inmediato, el integrante de "La opción 13.0" le respondió que no iba a caer en gancho y que estaba al tanto de que era una estafa. Dijo que posteriormente siguieron las intimidaciones y acoso mediante mensajes y le mandaron una composición de imágenes suyas con la de menores desnudas.

También le escribieron de parte de un presunta persona cercana, quien le pasó capturas de pantalla de que están "difamándolo" en las redes, también falso para hacerlo caer en la estafa.

El acoso continuó hasta enviarle fotografías de un grupo de personas en la fiscalía, otro de la voz de una niña exigiendo que la persona la apresen. Otro intento para hacer caer en la extorsión a Jochy Jochy fue la llamada de un supuesto coronel que le pedía "llegar a un acuerdo" para dejar eso así.

Ante esta situación, el humorista procedió a hacer la denuncia en la Policía Nacional. Jochy Jochy, cuyo nombre real es Jochy Domínguez, alertó a los usuarios a no responder llamadas de desconocidos de números extraños, dado de que con el uso de las tecnologías pueden modificar la voz; tampoco tomar videollamadas.

El creativo del humor, que se destacó como invitado del programa Sábado Gigante de Univision, y ha tenido una presencia activa en los programas de televisión dominicanos, acudió al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) e hizo la advertencia a amigos y familiares sobre la situación.

Como consejo, se unió a la cuenta Gadget.do para informar sobre qué hacer en estos casos:

Recomendaciones Nunca, pero nunca tome video llamadas de números desconocidos o que usted no solicitó



Nunca le des información a nadie que te llame de un número que no conoces



- No transfieras dinero a nadie, nunca, por más "evidencia" que diga que tienen en tu contra



- Si ya se inició el intento de extorsión NO envíes notas de voz, NO tomes llamadas directas a tu teléfono de voz.