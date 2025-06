Tribunal declara "no ha lugar" la solicitud de intervención de Raphy Pina en el caso de Daddy Yankee

El juez del Tribunal de Carolina, Ismael Álvarez Burgos, declaró "no ha lugar" la solicitud de intervención que presentó el productor Rafael "Raphy" Pina Nieves y su compañía, World Music Latino (WML), para participar formalmente en la demanda de 250 millones de dólares que radicó Daddy Yankee.

Según informó el medio puertorriqueño El Nuevo Día, Pina Nieves buscaba intervenir en el caso para defenderse, por la vía judicial, de lo que calificó como "imputaciones falsas en su contra" que lo vinculan con "una presunta pérdida de millones a la parte demandante".

Sin embargo, el juez emitió el pasado lunes una resolución que consta de 10 páginas, en la cual establece que WML y Pina Nieves "no son partes indispensables" y que "su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas".

Daddy Yankee, en representación de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., presentó el pasado 4 de marzo una demanda contra su exesposa y excuñada, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, por violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.

Un mes más tarde de que se presentara la demanda, el 4 de abril, Pina Nieves y WML hicieron una solicitud de intervención planteando que las alegaciones contenidas en la demanda buscan hacerle daño a la reputación y a los negocios del productor musical.

El juez superior reiteró que "la acción derivativa como en el presente caso, es una causa de acción a favor de la corporación que inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado algún daño".

"En la demanda presentada, WML Corp., y el señor Rafael Pina Nieves no son accionistas de la corporación o en el caso del señor Rafael Pina Nieves, director, oficial o funcionarios", mencionó el juez.

Con esta determinación, Álvarez Burgos acogió los planteamientos que hizo el 6 de junio la representación legal del artista, compuesta por los licenciados Carlos E. Díaz Olivo, José A. Cuevas Segarra, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, oponiéndose a la solicitud de intervención.

Lo que dice el equipo legal del "Big Boss"

El equipo legal de Daddy Yankee sostuvo que WML y Pina Nieves no son partes indispensables y que la ausencia de estos no impide que no proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas.

Además, señalaron que la solicitud de intervención propuesta reclamaba daños a la reputación, pero que de manera reiterada se ha resuelto en los tribunales que la reputación en este tipo de caso no constituye el perjuicio legal necesario para justificar la pretendida intervención.

Según la defensa del artista, la solicitud de intervención lo que demuestra es que Pina Nieves y WML "están preocupados por la posibilidad de reclamaciones en su contra relacionadas con una deuda de US$1 millón, negligencia en la valoración del catálogo previo a su venta, dolo y falta de consentimiento en la venta del catálogo del señor Ayala Rodríguez, así como pagos excesivos vinculados a la gira, que ascienden a US$27 millones".