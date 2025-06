La razón por la que Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, no participará en el concierto homenaje

Aunque muchos esperaban su presencia en el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito, Zulinka Pérez, hija mayor del fallecido merenguero Rubby Pérez, no participará en el concierto homenaje Rubby Pérez Infinito, pautado para el próximo 11 de julio.

La razón, según explicó la producción del evento, responde a compromisos profesionales ineludibles que mantiene con su orquesta Zulinka y Miguel en Venezuela.

La noticia fue confirmada durante una rueda de prensa este lunes 16 de junio, donde los organizadores aclararon que la artista se encuentra desarrollando su carrera musical en el extranjero y que, aunque su nombre fue incluido inicialmente en la promoción del evento, posteriormente se determinó que no estaría disponible para esa fecha debido a su agenda previamente comprometida.

"Ella está construyendo su proyecto de vida y nosotros entendemos y respetamos ese espacio. Zulinka no podrá estar físicamente, pero sabemos que su corazón estará presente", expresó Lidia Pérez, hermana del hoy fenecido artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/17/fff-1-4ba7aa95.jpg Artistas que participarán en el concierto homenaje Rubby Pérez Infinito posan junto a familiares del fallecido merenguero, tras la rueda de prensa en la que se ofrecieron detalles del espectáculo que se realizará el 11 de julio. El cantante Rubby Pérez falleció el 8 de abril de 2025, luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

Opiniones encontradas

Durante la conferencia, el merenguero José Peña Suazo no pudo ocultar su emoción al opinar sobre la ausencia de Zulinka: "Si yo no estuviera en el plano físico, me encantaría que mi hija estuviera en un homenaje como este. Le hablo como padre. Si hay que conseguir un avión prestado, háganlo. No dejen a esa niña fuera", dijo visiblemente conmovido.

Por su parte, la diputada Lidia Pérez, hermana del artista y vocera del equipo organizador, aclaró que la decisión fue tomada en conjunto con Zulinka, y que no se trata de un rechazo, sino de una imposibilidad por compromisos laborales.

"Ella tiene una agenda de trabajo activa, contratos firmados. No podemos cortarle las alas. Esta también es su forma de rendirle homenaje desde donde está", señaló.

Representación familiar

Aunque Zulinka no participará, otra de las hijas del intérprete de Volveré, Ana Beatriz Pérez, sí tendrá una intervención especial en la gala, lo que garantizará una representación familiar en el homenaje.

El concierto Rubby Pérez Infinito reunirá a 27 artistas nacionales e internacionales para rendir tributo a la vida y legado del llamado "Cañón del Merengue", así como a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, donde Rubby perdió la vida el pasado 8 de abril.

Infinito reunirá a nacionales e internacionales para rendir a la vida y legado del llamado "Cañón del Merengue", así como a las de la discoteca Jet Set, donde Rubby perdió la vida el pasado 8 de abril. El espectáculo contará con la dirección musical de Manuel Tejada, producción televisiva de Alberto Zayas, producción artística de Aidita Selman y ejecutiva de Eliezer Pérez. Artistas como Milly Quezada, Olga Tañón, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Ramón Orlando, Los Hermanos Rosario, Maridalia Hernández y Bonny Cepeda, entre otros, formarán parte del emotivo evento.

A pesar de su ausencia, Zulinka sigue siendo una figura cercana al legado de su padre, y su eventual participación en futuras ediciones del homenaje no ha sido descartada por los organizadores.