Los problemas de ira de Justin Bieber

Justin Bieber vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras protagonizar un violento altercado con paparazzi el pasado jueves 12 de junio a las afueras del exclusivo club Soho House en Malibú, California. El cantante canadiense, de 31 años, reaccionó con furia ante los fotógrafos que lo abordaron, gritando:

"¡Hoy no, hermano! ¿Cómo crees que me va con tu pa cara? ¡Quítate de mi pa cara! Dejen de preguntarme cómo me va. ¡Largo de aquí!"

El incidente generó una ola de preocupación entre sus fanáticos, especialmente después de que Bieber compartiera una serie de mensajes en sus redes sociales admitiendo problemas emocionales.

"Estoy roto y tengo problemas de ira"

En una historia publicada en Instagram tras el episodio, el artista escribió: "La gente me sigue diciendo que sane, ¿no creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira."

Bieber confesó estar exhausto por los intentos fallidos de cumplir con las expectativas de otros:

"He intentado hacer el trabajo toda mi vida para ser como la gente que me dijo [que] necesitaba ser arreglado como ellos. Y solo me sigue cansando más y enojando más".

En su reflexión, añadió que solo su fe le ha brindado consuelo:

"Jesús es la única persona que me hace querer que mi vida sea sobre los demás porque, honestamente, estoy exhausto de pensar en mí mismo últimamente, ¿y tú?"

El cantante también reafirmó su identidad familiar:

"Soy un hombre de verdad con una familia de verdad", en alusión a su rol como padre de Jack Blues, su hijo de nueve meses junto con Hailey Bieber.

Fans preocupados por su salud mental

El comportamiento errático de Bieber en los últimos meses ha generado inquietud. Ha sido visto fumando lo que aparenta ser marihuana en eventos como Coachella, y ha compartido publicaciones crípticas en sus redes, incluyendo una conversación donde rompe con un amigo, y una imagen en blanco y negro con la frase.

"Soy un papá con el que no hay que meterse".

A esto se suman reportes sobre supuestas dificultades financieras . Según documentos a los que tuvo acceso TMZ, en 2022 Justin Bieber enfrentó una deuda de 24 millones de dólares con su promotora, lo que lo llevó a solicitar un préstamo a su entonces mánager, Scooter Braun.

