El rapero Fat Joe niega haber participado en actos sexuales con menores, incluyendo una dominicana

El rapero Fat Joe ha negado las acusaciones de haber participado en actos sexuales con menores, incluyendo una dominicana. Las acusaciones se presentaron en una demanda presentada por su excolaborador, Terrance "TA" Dixon.

Fat Joe, cuyo verdadero nombre es Joseph Antonio Cartagena, está acusado por Dixon de «explotación laboral forzada, fraude financiero, manipulación para relaciones sexuales, intimidación con violencia y control psicológico». Dixon reclama una indemnización de 20 millones de dólares.

"Fat Joe es Sean Combs menos Tusi", dijo el abogado de Dixon, Tyrone Blackburn, al New York Times. El Independiente, refiriéndose también a la condena de Fat Joe en 2013, cuando pasó cuatro meses en prisión por no declarar ingresos, y agregó que el rapero no ha aprendido nada de esa experiencia.

En la denuncia se dijo que estaba involucrado con una joven dominicana de 16 años, quien supuestamente practicaba "sexo oral y otros actos sexuales" con el cantante "a cambio de dinero, ropa y el pago de su factura de teléfono celular".

Fat Joe, a través de su abogado Joe Tacopina, ha calificado las acusaciones de "completas invenciones".

"La demanda presentada por Tyrone Blackburn y Terrance Dixon es un flagrante acto de venganza", dijo Tacopina a The Independent.

"Estas acusaciones son falsas; son mentiras que buscan dañar la reputación del Sr. Cartagena y obligarlo a llegar a un acuerdo bajo presión pública. El Sr. Cartagena no se dejará intimidar. Hemos tomado medidas legales para exponer esta campaña fraudulenta y exigir responsabilidades a todos los involucrados", añadió el abogado.

Según documentos presentados ante el Tribunal Federal de Nueva York, a los que ha tenido acceso The Independent, la demanda de Dixon contiene 157 páginas de detalles gráficos acompañados de una advertencia sobre contenido sensible.

Dixon, quien trabajó como animador de escenario (una profesión conocida en la música rap como "hype man") para Fat Joe durante 16 años, acusa al rapero de obligarlo a situaciones humillantes, incluidos actos sexuales "bajo presión y supervisión", amenazándolo con abandonarlo en países extranjeros si no cumplía.

La demanda alega que Dixon fue obligado a realizar más de 4,000 actos sexuales para mantener su posición en lo que él llama "Enterprise", una red que incluía a asociados cercanos de Fat Joe's como Pistol Pete, JB y otros.

Los cargos también incluyen acusaciones de que Dixon presenció a Fat Joe teniendo relaciones sexuales con niñas menores de 15 y 16 años. Según la demanda, una de las niñas menores de edad era una joven de 16 años de la República Dominicana, otra niña menor de edad y una niña latina que conoció a Fat Joe cuando tenía 15 años. Las niñas no han hecho públicas sus identidades, identificándose como Jane Doe 1, 2 y 3.

"Fat Joe inició una relación sexual con la menor Jane Doe 2 cuando ella tenía apenas 15 años, después de un concierto en el extranjero. La llevó varias veces a Nueva York y Miami. Como su cuerpo aún era inmaduro, le pagó una cirugía de glúteos", afirma la demanda. Posteriormente, la joven cortó contacto con el rapero y se casó con un famoso deportista.

Los documentos también afirman que Fat Joe estaba enamorado de la tercera menor de edad.

"Él pagaba todas las cuentas de la menor Jane Doe 3 y a menudo la llevaba de gira, incluso proporcionándole un apartamento cerca de su casa en Florida. En una conversación grabada, Jane Doe 3 y su prima de 15 años describen con detalle lo 'inapropiado' que era que Fat Joe, que entonces rondaba los 30, se comportara así con niños", afirman los documentos.

Según Dixon, algunos de los incidentes también ocurrieron en los yates y villas de la compañía "Market America", donde Fat Joe organizaba orgías repetidas con la participación de Dixon, bailarinas y menores. Afirmó que Fat Joe se valía de su fama para obligarlo a él y a otros a participar en actos sexuales degradantes, a menudo observándolos o dirigiéndolos él mismo.

"Los hechos ocurrieron en presencia de personal de seguridad, cámaras de vigilancia y el equipo directivo de Fat Joe, pero nadie intervino, lo que indica que estos actos fueron facilitados y encubiertos por toda la red", añade la demanda.

La demanda también afirma que Dixon no participó voluntariamente en estos hechos; actuó sólo por miedo a un castigo inmediato , que incluía sanciones económicas , sabotaje profesional , abandono en países extranjeros o incluso violencia física.

, que incluía , , abandono en países extranjeros o incluso violencia física. De acuerdo a Page Six, la demanda también incluye a colaboradores cercanos de Fat Joe , como Pete " Pistol Pete " Torres y Richard " Rich Player " Jospitre, quienes son considerados parte de esta "red criminal".

de , como Pete " " Torres y Richard " " Jospitre, quienes son considerados parte de esta "red criminal". La demanda también menciona a la conocida empresa "Roc Nation", propiedad del famoso rapero Jay-Z, empresa que representa a muchos artistas, incluido Fat Joe.

Según los documentos, Roc Nation ayudó a "ocultar, transferir y manipular" los derechos de autor y los ingresos de Dixon, intentando frustrar las reclamaciones contra Fat Joe y sus asociados.

Esta demanda llega unos meses después de que Fat Joe hubiera demandado previamente a Dixon por difamación en las redes sociales, después de que este último hubiera afirmado públicamente que el rapero había traficado con una menor para tener relaciones sexuales.

El abogado de Fat Joe, Joe Tacopina, dijo a The Independent que la demanda de Dixon es "un intento desesperado de desviar la atención de la demanda civil que presentamos primero, que expone su plan coordinado para chantajear al Sr. Cartagena con mentiras, amenazas y acusaciones inventadas".

"No solo hemos demandado a un exempleado descontento que intenta presentar una reclamación falsa 15 años después, sino que también hemos demandado al abogado detrás de esta historia. Tyrone Blackburn tiene un historial bien conocido de abuso del sistema judicial para acosar a los acusados y atraer la atención de los medios. Dos jueces federales han condenado su comportamiento", dijo Tacopina, entre otras cosas.

Por su parte, Dixon está decidido a llevar la batalla adelante, diciendo que esta es la manera correcta de pelear contra Fat Joe.

"Tenemos que luchar contra esto a través del sistema, no se puede luchar de otra manera. Joe cree que es un dios, que es intocable", dijo Dixon a Variety.