Cristian Castro: "No me gusta ser adulto"

Las redes sociales han vuelto a encenderse tras la reaparición de una entrevista del 2020 entre el cantante mexicano Cristian Castro y el presentador argentino Dante Gebel. En la conversación, el intérprete de Azul se mostró más honesto y vulnerable que nunca, compartiendo su visión poco convencional sobre la vida, el trabajo y la adultez.

"No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer tanto. Ser adulto no me divierte", expresó con franqueza Castro, dejando en claro que su etapa favorita en la vida fue la adolescencia.

Según contó, los 13 o 14 años representan para él el momento más divertido de su existencia, una época libre de pagos, presiones y compromisos profesionales.

La entrevista, que había pasado relativamente desapercibida en su momento, ha sido rescatada en redes sociales por usuarios que conectan —o discrepan— con las declaraciones del artista. Para algunos, se trata de una expresión legítima de libertad emocional; para otros, es una muestra de irresponsabilidad y falta de compromiso con su carrera.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando Castro citó un consejo que le dio su madre, la icónica actriz y conductora Verónica Castro:

"Las águilas vuelan solas, no vuelven en parvada".

Una frase que, según él, marcó su manera de afrontar tanto la vida como la industria del entretenimiento. "Eso se lo agradezco mucho porque me gusta volar solo, hacer mi propio porvenir", dijo el cantante. A esto añadió una reflexión aún más profunda:

"Todo el mundo tiene derecho a no triunfar. Hacemos siempre el esfuerzo, pero no todos vamos a llegar. Yo vivo al día a día".

Pero lo que más revuelo ha causado es su confesión abierta sobre su visión del trabajo. En palabras que han generado fuertes reacciones tanto positivas como negativas, Cristian Castro admitió que su vida está organizada con un solo objetivo: evitar trabajar.

"Me dedico a planear mi vida para no trabajar. De lo único que estoy preocupado en esta vida es de trabajar, porque no me gusta trabajar".

Estas palabras, aunque pueden parecer excéntricas o incluso contradictorias para una figura pública con una exitosa carrera musical, revelan una filosofía centrada en la libertad, el goce personal y la resistencia a las normas sociales establecidas.

¿Rebeldía o honestidad brutal?

La entrevista ha abierto un debate sobre la presión del éxito, la salud mental y los caminos alternativos a la productividad constante. Mientras algunos lo acusan de falta de profesionalismo, otros lo celebran como alguien que se atreve a vivir bajo sus propios términos.

ha abierto un sobre la presión del éxito, la y los caminos alternativos a la productividad constante. Mientras algunos lo acusan de falta de profesionalismo, otros lo celebran como alguien que se atreve a vivir bajo sus propios términos. Lo cierto es que Cristian Castro, fiel a su estilo, ha vuelto a mostrar que no está interesado en cumplir con las expectativas ajenas. A sus 50 años, sigue siendo una figura tan polémica como fascinante, y esta entrevista es una prueba más de su compleja —y genuina— visión de la vida.