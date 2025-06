El día que la esposa de Chespirito llamó a Florinda Meza por ser la tercera en discordia

Con el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo en la plataforma Max, la vida personal de Roberto Gómez Bolaños ha vuelto a despertar gran interés.

Entre los episodios más comentados destaca uno particularmente delicado: la llamada que Graciela Fernández, entonces esposa del comediante, hizo a Florinda Meza en medio del inicio de su relación con él.

Florinda Meza, quien formó parte del elenco de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, compartió en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha para su canal de YouTube, que Graciela Fernández la contactó por teléfono en un momento clave de su historia sentimental con Gómez Bolaños.

"Una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él", reveló Meza.

Lejos de sentirse culpable, la actriz valoró con los años la sinceridad de esa conversación: "En el momento no lo valoré tanto, pero al paso del tiempo me di cuenta del gran bien que me hizo. Tal vez se estaba sincerando, pero a mí me dio paz. Porque sí, es un gran paquete".

La relación entre Chespirito y Meza comenzó a gestarse cuando ambos trabajaban juntos, aunque él aún estaba casado y tenía seis hijos. Gómez Bolaños confesó en entrevistas que, pese a sentir una fuerte atracción desde los primeros años, decidió esperar hasta que la situación estuviera clara: "Pasaron como ocho años para que se diera el encuentro".

Graciela Fernández, la madre de los hihjos de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, el día de su boda. (ARCHIVO)

"Con Florinda todo maravilloso. Fue lo que más gané en todo el programa, fue Florinda, mucho más que la fama, el dinero y que la popularidad", llegó a declarar Chespirito.

Florinda Meza, por su parte, también estuvo cerca de casarse con el director Enrique Segoviano, pero su vínculo con Gómez Bolaños terminó por consolidarse como una relación estable que duró hasta la muerte del comediante en 2014.

Aparte del triángulo amoroso que acaparó titulares durante décadas, Florinda Meza también enfrentó conflictos con algunos integrantes del elenco de El Chavo del 8, especialmente con María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a La Chilindrina.

Las fricciones entre Meza y De las Nieves trascendieron lo profesional. Durante años, ambas se vieron envueltas en disputas públicas por el uso de personajes, derechos de imagen y declaraciones cruzadas. De las Nieves llegó a señalar que Meza influía negativamente en decisiones creativas y en el distanciamiento del elenco original. Meza, por su parte, respondió en distintas ocasiones que siempre actuó en defensa del legado de Gómez Bolaños.

"Hubo quien no entendió que estábamos hablando del trabajo de Roberto, y no solo de un programa", llegó a declarar Meza. Esta tensión también es reflejada indirectamente en la serie, generando reacciones en redes entre seguidores de ambos lados.

