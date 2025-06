Raúl de Molina, al borde de la muerte tras cirugía estética: "Estaba botando sangre por todos lados"

Raúl de Molina, uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana, vivió una experiencia crítica tras someterse a una cirugía estética a finales de mayo.

El presentador cubano, quien ha perdido más de 110 libras en los últimos años, decidió realizarse una panniculectomía, un procedimiento quirúrgico para remover el exceso de piel y grasa abdominal. Aunque en un principio todo marchaba bien, su recuperación tomó un giro inesperado que lo llevó al hospital de emergencia.

"Me quitaron 15.4 libras de pellejo y gordura que me colgaban en la barriga. Lo hice porque no podía nadar ni hacer ejercicio", explicó De Molina en una entrevista exclusiva con People en Español. Sin embargo, pocos días después de la operación, perdió el conocimiento en su casa en Miami.

"Mi hija Mía se iba a su clase de pilates... lo último que recuerdo es despertarme y verla llamando al 911. Había perdido mucha sangre".

El presentador fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron una pérdida interna de sangre y lo sometieron a una cirugía de emergencia para prevenir una sepsis, una infección grave del torrente sanguíneo.

Permaneció internado durante tres días y posteriormente ha tenido que recibir tratamiento para cerrar una herida que se volvió a abrir tras su regreso a casa.

De Molina atribuyó parte de las complicaciones al uso de un medicamento antiinflamatorio que le fue recetado por un médico del pie —no su cirujano plástico— tras sentir dolor en una pierna. Aunque consultó con otros especialistas, no verificó si el medicamento podía interferir con su recuperación quirúrgica.

"Quizás no me debía de haber hecho la cirugía, pero era necesaria. Hay que asesorarse con el médico indicado", reflexionó con honestidad.

Acompañado por su esposa Millie, su hija Mía y su equipo médico, entre ellos el doctor Juan Rivera, Raúl se encuentra ahora en recuperación en casa, con la esperanza de regresar pronto a la conducción de "El gordo y la flaca".

"Hace veinte días que no salgo, pero espero que el próximo lunes pueda volver. Una vez que esté sano, regresaré a mi rutina y al ejercicio", afirmó.

Más allá del susto, De Molina agradece el apoyo de su familia y del público. "Millie ha sido la mejor enfermera, con todo lo que la molesto en la televisión, ahora me cuida como nadie", dijo entre risas.

Trauma de su hija

Sobre su hija Mía, quien vivió de cerca el momento crítico, confesó: "Quedó un poco traumatizada, pero ha estado ayudándome muchísimo".