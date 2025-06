Detalles del asalto a Bulin 47 en EE. UU.: le roban prendas valoradas en más US$300 mil

Luego de que el exponente urbano dominicano Bulin 47 confirmara a través de sus redes sociales que fue víctima de un asalto a mano armada en los Estados Unidos la madrugada de este sábado, una fuente ofreció nuevos detalles a Diario Libre.

Según lo revelado, el artista, conocido por sus letras jocosas, fue despojado junto a su equipo de prendas valoradas en más de 300 mil dólares.

"El asalto fue perpetrado por cinco hombres armados con pistolas y una escopeta recortada, quienes interceptaron al cantante y a su equipo en plena vía pública". Los atacantes, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, sustrajeron diversas pertenencias de alto valor, incluyendo cadenas, relojes y ropa de marca.

Bulin 47 habló del hecho mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que tanto él como su equipo se encuentran en buen estado de salud y agradeció la preocupación de sus seguidores.

"Estamos bien, que es lo más importante. Estamos en salud", expresó el intérprete de Bajo mundo, quien también descartó que el incidente tenga relación alguna con una estrategia de promoción musical.

Explicó que ya tenía programada la grabación de un video junto al reguetonero Arcángel, por lo que pidió a sus fanáticos no vincular el suceso con ese proyecto.

"Nunca en mi carrera he hecho una controversia de este tipo para lanzar un tema. No quiero que se mezclen las cosas, porque no soy ese tipo de artista", dijo.

En su mensaje, Bulin reiteró que no utiliza tragedias personales como recurso publicitario y subrayó que su credibilidad no está en juego.

"Que Dios me castigue el día que yo quiera hacer una controversia de esta magnitud", concluyó.

Investigan en curso

Las autoridades de Nueva Jersey continúan con las investigaciones para dar con los responsables del robo.