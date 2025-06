Lo que habría detrás de la trágica muerte de la tiktoker venezolana "China Baby"

Fabiola Alejandra Caicedo, una joven tiktoker venezolana de 19 años conocida como "China Baby", fue encontrada desmembrada en Perú. Las autoridades investigan los motivos detrás de este horrendo crimen.

Sus restos, encontrados dentro de bolsas negras en una planta de tratamiento de agua potable, el pasado 9 de junio, fueron identificados días después gracias a sus tatuajes distintivos.

Fabiola, oriunda de Barquisimeto, Venezuela, era popular en TikTok por sus videos en locales nocturnos de Lima Este. Su última publicación en la plataforma fue el 5 de junio, y apenas dos días después, su prima reportó su desaparición.

La confirmación de su identidad se logró por una flor de loto tatuada entre su pecho y abdomen, una mariposa, y la frase en inglés "Love me for who I am" en su brazo. Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento antes de ser descuartizado.

Las hipótesis: desde redes de prostitución hasta venganza

Las autoridades manejan varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de "China Baby", un caso marcado por la extrema violencia.

Una de las principales hipótesis sugiere que Fabiola fue asesinada y desmembrada en Ate, y sus restos arrojados al río Rímac, cuya corriente los habría arrastrado hasta la planta de tratamiento de Sedapal.

La crudeza del crimen ha llevado a la policía a considerar una posible vinculación con una red de prostitución que opera en la zona. Esta teoría cobra fuerza debido a casos previos en los que cuerpos de otras jóvenes influencers han sido hallados ocultos en maletas en el mismo lugar.

Sin embargo, otra línea de investigación se centra en el pasado de Fabiola y la trágica muerte de su expareja en 2022.

Fabiola Caicedo llegó a Lima en 2022, con solo 16 años, acompañada de Mayner Giménez Castillo, un hombre mayor que ella. Según el testimonio de un familiar al medio Latina, su salida de Venezuela fue voluntaria pero clandestina. Meses después de establecerse juntos en un departamento en Huaycán, Giménez Castillo apareció muerto.

Familiares del fallecido señalaron a Fabiola y a un segundo hombre, identificado en redes como "Guettobroum", como presuntos responsables del crimen de Giménez.

Aunque la joven nunca fue investigada formalmente por este hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) ahora evalúa la posibilidad de una venganza por parte de la familia o el entorno cercano de Mayner como un móvil para el asesinato de Fabiola.

La Policía continúa con las diligencias para desentrañar este complejo caso y llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de Fabiola Alejandra Caicedo .

El misterio que rodea la desaparición y el brutal asesinato de "China Baby" mantiene en vilo a la opinión pública, a la espera de respuestas sobre un crimen que parece tener raíces profundas y oscuras.