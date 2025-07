Fallece Sophia Hutchins, exmánager y amiga cercana de Caitlyn Jenner, en trágico accidente

Sophia Hutchins, empresaria de 29 años, conocida por su estrecha relación con la exatleta olímpica y figura televisiva Caitlyn Jenner, falleció el pasado martes 2 de julio en un trágico accidente ocurrido en Malibú, cerca de la residencia de Jenner.

Según informes de las autoridades y fuentes familiares, Hutchins conducía un vehículo todoterreno cuando perdió el control y colisionó contra el parachoques de un automóvil en movimiento.

El impacto provocó que la motoneta volcara y se precipitara por un barranco de aproximadamente 107 metros. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar de los hechos.

Sophia Hutchins fue ampliamente reconocida no solo por su cercanía con Caitlyn Jenner, a quien acompañó durante años como asesora y exmánager, sino también por su rol como fundadora y directora ejecutiva de una empresa tecnológica de cuidado de la piel.

Su visión emprendedora y perfil mediático la convirtieron en una figura conocida en los círculos de negocios y entretenimiento.

Caitlyn Jenner, quien alcanzó la fama como Bruce Jenner tras ganar el oro olímpico en 1976 y posteriormente protagonizar el exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians, se convirtió en una figura clave en la visibilidad transgénero tras anunciar públicamente su transición en 2015.

Muere Sophia Hutchins, pelo rubio, empresaria de 29 años, conocida por su estrecha relación con la exatleta olímpica y figura televisiva Caitlyn Jenner (blusa blanca).

Jenner , además, es exesposo de Kris Jenner y padrastro de Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian. Junto a Kris, es también padre de Kendall y Kylie Jenner . La pareja anunció su separación en 2013.

