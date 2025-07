El rol de Clarissa Molina en el camino de Lina Luaces hacia la corona de Miss Universo Cuba

Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, fue coronada el pasado miércoles como Miss Universo Cuba 2025, y ahora representará al país caribeño en el certamen internacional que se celebrará en noviembre en Tailandia. Pero detrás de ese triunfo no solo hay esfuerzo y disciplina: también hubo una mentora clave que la acompañó en todo el proceso, y esa fue Clarissa Molina.

De acuerdo con People en español, la actriz y presentadora dominicana, quien fue Miss República Dominicana 2015 y compitió en Miss Universo, se convirtió en una especie de ángel guardián para la joven cubanoamericana de 22 años.

"Felicidades Lina, nueva Miss Universo Cuba 2025. Eres una chica increíble, que con mucho esfuerzo, disciplina y preparación conquistarás no solo el universo, sino todo lo que te propongas", escribió Clarissa en sus redes sociales, dejando ver su orgullo por la joven, a quien acompañó de forma activa durante su preparación para el certamen.

En una entrevista con Telemundo, Lina describió la importancia que tuvo Clarissa en su camino al título. "Yo siento que Clarissa fue como un angelito en este proceso. Ella me mandaba palabras de aliento todos los días", contó emocionada.

"Me llena el corazón de tener a alguien que pasó este proceso, que me entiende cada sentimiento que yo estaba sintiendo. Ella me dijo: ´Lina, te entiendo, estoy contigo, te voy a ayudar´. Fue conmigo a mi estudio de ballet. Ella es un ángel".

El papel de Clarissa fue más allá de lo técnico. Fue también su guía emocional y su paño de lágrimas. Así lo reconoció la propia Lili Estefan, quien expresó públicamente su gratitud por el apoyo brindado a su hija.

"Mi Clarissa hermosa, gracias por haberle secado las lágrimas, gracias por tomarte el tiempo y escucharla, gracias por aparecerte en persona y ponerla a caminar como reina, gracias por echarle tantas porras y gracias por hacerle entender que la gente solo le tira piedras a los árboles que dan fruto", escribió Lili en sus redes.

Un gesto de corazón

La respuesta de Clarissa no se hizo esperar: "Mi Lili, no me agradezcas, lo hice con todo el corazón. Cuentas conmigo siempre. Muy orgullosa de Lina, comparto tu alegría. Te quiero mucho".

Con este gesto, Clarissa Molina no solo demostró su experiencia en el mundo de los certámenes de belleza, sino también su calidad humana y empatía, acompañando a Lina Luaces en una de las etapas más importantes de su vida.

Ahora, la joven cubanoamericana se prepara para representar a Cuba en el escenario de Miss Universo, con el respaldo de una verdadera reina a su lado.