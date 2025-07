El bikinazo de Eva Longoria y sus secretos para mantenerse en forma a los 50 años

La estrella de Hollywood Eva Longoria ha demostrado que la edad es solo un número, al lucir una espectacular figura en la playa de Marbella, España, este domingo, mientras disfrutaba de un día familiar junto a su esposo José Antonio Bastón y su hijo Santiago.

La actriz de Desperate Housewives, ahora con 50 años, acaparó miradas con un bikini naranja estilo string que dejó ver su tonificado cuerpo y curvas características. La texana complementó su look con una gorra blanca, gafas de sol negras y delicadas joyas de oro amarillo, además de lucir una manicura rosa pálido.

Longoria, quien protagoniza la docuserie de CNN Eva Longoria: Searching For Spain, ha convertido el sur de España en su segundo hogar durante el último año, y no pierde la oportunidad de disfrutar del sol del Mediterráneo en Andalucía.

El secreto detrás de su envidiable figura no es ningún misterio. El año pasado, Eva reveló sus tres claves para una vida sana: ayuno intermitente, alimentación limpia y moderación.

Ayuno 16:8: Eva come dentro de una ventana de 8 horas al día, normalmente entre las 11 a. m. y las 7 p. m.

Dieta balanceada: Prioriza proteínas magras como pollo, pescado y huevos; vegetales de hoja verde; grasas saludables como el aguacate y el aceite de oliva; y carbohidratos complejos como quinoa y arroz integral.

Evita excesos: La actriz limita el consumo de carbohidratos refinados, azúcares y frituras, especialmente tras el embarazo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/15/eva-111111-1d73043d.jpg

Eva también destaca la importancia de mantenerse hidratada y prefiere opciones naturales como almendras, yogur o frutas para sus snacks diarios. “Incorporo proteína en cada comida y merienda”, confesó en una entrevista con Women’s Health.

La actriz también celebra el éxito de su docuserie Searching For Spain, continuación de su anterior entrega Searching For Mexico. Debido a su impacto, ya se ha confirmado una tercera entrega en Francia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/15/eva-1-e2c9b636.jpg

“Francia ha sido durante mucho tiempo un pilar de la cocina global, y estoy encantada de asociarme nuevamente con CNN para esta nueva etapa del viaje”, declaró Longoria a The Hollywood Reporter.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/15/eva-111-5491fa1d.jpg

Además de sus proyectos documentales, Eva ha tenido papeles destacados recientemente en series como Only Murders in the Building. En una entrevista con Byrdie, la también productora aseguró que siempre supo que sería exitosa en Hollywood.

“Cuando miro la longevidad que he tenido en esta industria, tiene sentido para mí. Siempre trabajo duro en todo lo que hago. Lo supe desde pequeña, porque crecí rodeada de mujeres fuertes, independientes e inteligentes: mi madre, mis hermanas, mis tías”, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/15/eva-11-8654638a.jpg

Eva Longoria demuestra que el éxito, la salud y la elegancia pueden coexistir, incluso a los 50. Ya sea frente a las cámaras o disfrutando de la playa en familia, la actriz continúa siendo un referente de inspiración y estilo