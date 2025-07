Michelle Obama desmiente rumores de divorcio: "Nunca he pensado en renunciar a mi hombre"

En una charla abierta y sincera, Barack y Michelle Obama desmintieron los rumores de separación que han circulado en los últimos meses.

Durante un reciente episodio de su pódcast IMO, Michelle fue clara y contundente al responder sobre un posible divorcio: "No ha habido un momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en renunciar a mi hombre".

La pareja, que celebra casi 33 años de matrimonio, decidió enfrentar públicamente las especulaciones que surgieron principalmente por la ausencia de Michelle en algunos eventos de alto perfil, como el funeral de Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump.

Estos eventos, junto a comentarios previos de Barack Obama sobre sentirse en "déficit profundo" con su esposa, alimentaron las versiones sobre una crisis en la relación.

Una mirada honesta a su matrimonio

Michelle Obama, quien comparte el podcast IMO con su hermano Craig Robinson, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su relación con el expresidente.

Con una actitud relajada y, en algunos momentos, entre risas, Michelle comentó sobre cómo la gente suele especular sobre un posible divorcio cuando la pareja no se muestra públicamente junta.

Recordó el incidente en Kansas, cuando una mujer le preguntó a su hermano: "¿Qué hizo él?", sugiriendo una falta por parte de Barack Obama.

"No ha habido ni un momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en renunciar a mi hombre", reiteró Michelle, destacando que han atravesado muchas dificultades juntos, pero también muchos momentos divertidos y enriquecedores. "Hemos tenido muchas aventuras, y seguimos juntos", añadió, con una sonrisa.

Por su parte, Barack Obama, visiblemente emocionado, hizo su propio aporte a la conversación. Entre bromas y un tono cercano, el expresidente comentó que a menudo los rumores y el ciclo mediático pasan por su radar sin que él se dé cuenta.

"Estas son las cosas que simplemente me pierdo. No sé que estas cosas están pasando. Y luego alguien me lo menciona y yo digo: ´¿De qué estás hablando?´", explicó, dejando en claro su distanciamiento respecto a la atención que se le presta a su vida personal.

El exmandatario, con un toque de humor, le pidió a Michelle que no lo hiciera llorar al inicio del show, y luego resaltó lo mucho que su relación con Michelle ha influido positivamente en su vida.

"Me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada", sentenció Michelle, con una frase que subrayó la importancia del presente y de la estabilidad de su matrimonio.

Michelle también aprovechó para compartir su experiencia personal sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida.

Tras años de compromiso con la carrera política de su esposo y su familia, ahora siente que, por primera vez, está completamente libre para tomar decisiones que solo le conciernen a ella.

"Cada elección que tomo ahora es para mí, no por mi marido, ni por su carrera, ni por mi familia o por lo que mis hijas necesiten", confesó con una mirada introspectiva.

