Salen a la luz escalofriantes detalles del asesinato de empleada de American Idol y su esposo

Los fanáticos de American Idol, siguen conmocionados tras el brutal asesinato de Robin Kaye, reconocida por su trabajo como supervisora musical en en el programa, y su esposo, el músico de rock Thomas Deluca.

Ambos fueron encontrados sin vida en su mansión el pasado 14 de julio, aunque las autoridades han confirmado que el doble homicidio ocurrió cuatro días antes, el 10 de julio.

La investigación, que avanza rápidamente, ha revelado detalles escalofriantes. Según fuentes policiales citadas por la revista People, ambos fueron ejecutados con múltiples disparos en la cabeza. Kaye fue hallada en la despensa y Deluca en el baño, lo que sugiere que el ataque fue sorpresivo y dirigido con violencia extrema.

Vecinos alertaron a la policía el mismo 10 de julio tras notar la presencia de un joven intentando saltar la valla de la propiedad. Aunque los agentes acudieron, no intervinieron al no encontrar señales evidentes de intrusión y no obtener respuesta en la vivienda. Un helicóptero también sobrevoló la zona sin detectar nada sospechoso.

Fue solo tras un segundo aviso días después, cuando los vecinos expresaron preocupación por no ver a la pareja, que los oficiales ingresaron a la propiedad, descubriendo el crimen gracias a un rastro de sangre en el suelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/18/rde-ff967c7d.jpg

El principal sospechoso es Raymond Boodarian , de 22 años y residente del área, quien fue arrestado el 15 de julio. Enfrenta cargos por doble homicidio y allanamiento de morada con arma de fuego. Boodarian, con antecedentes penales por posesión ilegal de armas y amenazas, podría enfrentar la pena de muerte, según evalúan las autoridades.

Nathan Hochman, fiscal del distrito de Los Ángeles, condenó los hechos en un comunicado: "En cuestión de minutos, esta pareja fue cruelmente asesinada mientras regresaba de hacer las compras. Es un acto que ha dejado aterrada a toda la comunidad".