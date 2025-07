Muere ahogado el actor Malcolm-Jamal Warner, recordado por su papel en "The Cosby Show",

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse este domingo 20 de julio la muerte del actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, conocido internacionalmente por su papel como Theo Huxtable en la icónica serie "The Cosby Show".

Warner, de 54 años, falleció por ahogamiento mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Playa Cocles, ubicada en la provincia de Limón, en la costa caribeña de Costa Rica.

Según informaron las autoridades costarricenses, Warner fue arrastrado por una fuerte corriente marina mientras nadaba. Pese a los esfuerzos por reanimarlo en la orilla, el actor fue declarado sin vida en el lugar.

La noticia fue confirmada por medios internacionales y posteriormente validada por familiares cercanos, aunque hasta el momento no se han ofrecido declaraciones oficiales por parte de su esposa ni de su representante.

Su legado

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Nueva Jersey y alcanzó la fama en los años 80 gracias a su interpretación de Theo, el hijo menor del Dr. Cliff Huxtable, interpretado por Bill Cosby.

Su papel en la exitosa comedia le valió una nominación al premio Emmy a los 16 años, marcando el inicio de una carrera artística sólida y versátil.

Aunque siempre será recordado como el carismático Theo, Warner se mantuvo activo en la industria del entretenimiento durante más de tres décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/21/mjw-8363f9ec.jpg Elenco The Colby Show. (FUENTE EXTERNA)

Participó en series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, Major Crimes, Suits, The Resident, y más recientemente, en 9-1-1 y Alert: Missing Persons Unit. También prestó su voz a la popular serie infantil The Magic School Bus.

En 2015 ganó un premio Grammy por su colaboración musical con Robert Glasper y Lalah Hathaway. En junio de 2024, había lanzado un pódcast titulado Not All Hood, enfocado en la salud mental en la comunidad afroamericana, proyecto que recibió elogios por su sensibilidad y profundidad.

Warner mantenía su vida privada con gran discreción. Se sabía que estaba casado y era padre de una hija, cuyos nombres protegía celosamente de la atención pública.

El fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero también en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron viéndolo en pantalla. Figuras del cine, la televisión y el activismo han comenzado a expresar sus condolencias y a rendir homenaje a su legado.

Sus restos serán repatriados a Estados Unidos en los próximos días. La familia ha solicitado respeto a su privacidad en este momento de dolor.