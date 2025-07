La 'pulla' de Milagros Germán a Robertico en la primera emisión de "Chévere Nights Live"

La comunicadora Milagros Germán regresó este domingo 27 de julio con la primera emisión de "Chévere Nights Live en su vuelta a la televisión desde el 2020, año en que hizo una pausa para ser funcionaria del gobierno de Luis Abinader.

En su monólogo de "La Diva is back", que se extendió por más de 15 minutos, Milagros afirmó que seguirá criticando lo que está mal, tal cual lo hizo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Y como se dice en el argot dominicano, "se la dejó caer" al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (Robertico), quien la sustituyó en el cargo luego de su renuncia.

Germán calificó que desempeñarse como ministra de Cultura era como ser la organizadora de un cumpleaños de niños, "sin cuarto pal' payaso, ni pa' los refrescos, sin bizcocho y muchos muchachitos".

En la apertura del show, Milagros Germán abundó antes de mencionar a Salcedo: "Otra cosa es que si a ti te pusieron ahí (en el Ministerio de Cultura), tu no le vas a caer bien a mucha gente. Hay que saber que mucha gente goloseaba eso que te tocó a ti".

Acto seguido, preguntó - vengan acá, ¿llegó Robertico? Yo dije que le guardaran una silla, él dijo que venía (al programa)-.

En la continuación del "sketch" hizo referencia a un juego de ajedrez de lo que significa estar en el gobierno.

"Los amigos del gobierno, el que te decía en la tarde -Diva, que bien te va, ese era el puesto pa' ti. Ese mismito, una semana después, en un recorrido con el 01 (presidente Luis Abinader), no es que te da un codazo no, es que te siembra el codo en una costilla y te lo entierra en el riñón derecho para quedar más cerca del presidente que tu", expresó con ímpetu y prosiguió con otra pregunta del monólogo: -¿Llegó Revortico?', ¿llegó?"-, por decir Robertico.

Luego de su apertura que se llevó el aplauso del público presente en la grabación en Escenario 360, donde se realizará cada miércoles, Milagros Germán manifestó que no se arrepiente de nada "porque aquí estamos otra vez".

También anunció que, al igual que en los gobiernos del PLD, no se quedará callada: "Les voy a decir una cosa. Amor no quita conocimiento y cuando se tenga que decir lo que se tenga que decir aquí se va a decir. Igualito como tirábamos antes, vamos a tirar ahora. Porque a mí me tiraron en el cargo, entonces hay que devolver, pero para eso está la democracia para que nos acabemos todos", subrayó.

Con mucho humor y poniendo varios ejemplos, Milagros confesó que en el gobierno se coge mucha lucha. "Yo cogí más lucha que Carlos Silver atrás de ese Guinness".

Durante este gobierno de Luis Abinader, en el primer período 2020-2024, Milagros Germán asumió cargos como vocera de la Presidencia y ministra de Cultura.

En "Chévere Nights Live" estará acompañada de las jóvenes influencers y comunicadoras Rosmery Herrand, Ramcelis de Jesús y los humoristas Elías Serulle y El Pio RD, quienes echaron mano del humor y los personajes que hacen en las redes sociales.

El cantautor colombiano Andrés Cepeda fue el primer invitado del programa.

El espacio, que se graba los miércoles en Escenario 360, se emite los domingos a las 8:00 de la noche por Telesistema, canal 11.