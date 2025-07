Sexo, lujo y traumas: los secretos de Gwyneth Paltrow, revelados en su biografía

Gwyneth Paltrow es sinónimo de lujo, controversia y autenticidad. La actriz convertida en gurú del bienestar ahora protagoniza titulares por una razón distinta: Gwyneth: la biografía, el nuevo libro de Amy Odell, que llega a las librerías de Estados Unidos este martes 29 de julio bajo el sello de Gallery Books.

Con 448 páginas de confesiones y relatos íntimos, el libro no es una autobiografía ni una obra autorizada, pero sí es probablemente el retrato más ambicioso y descarnado de la actriz hasta la fecha.

Odell, periodista texana conocida por su biografía de Anna Wintour, ha armado esta investigación sin una sola entrevista directa con Paltrow, ni con su círculo cercano, pero sí con más de 220 fuentes entre conocidos, trabajadores y exempleados. El resultado: un perfil tan complejo como la propia Gwyneth.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/29/gwyneth-y-padres-4ad5d790.jpg Gwyneth junto a sus padres. (FUENTE EXTERNA)

Lujo desde la cuna

Criada en una burbuja de privilegio, Paltrow siempre vivió entre alfombras rojas, cenas exclusivas y primeras clases.

Odell cuenta que de niña no entendía por qué alguna vez tuvo que volar en clase turista con su madre, situación que desató una rabieta memorable.

Esa visión del mundo —llena de excesos, pero nunca disfrazada— ha sido una constante en su vida. "Esto es lo que soy", parece repetir Gwyneth cada vez que se ve cuestionada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/29/gwyneth-y-chris-434f29e0.jpg Gwyneth Paltrow y Chris Martin. (FUENTE EXTERNA)

Amores, pérdidas y decisiones drásticas

El libro describe cómo la muerte de su padre, Bruce Paltrow, en 2002 marcó un antes y un después. Falleció mientras ella celebraba su cumpleaños número 30 en Roma. Fue, según Odell, una herida profunda.

"Ha dicho que su padre es el amor de su vida". Esa pérdida fue clave en su precipitado matrimonio con Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien se casó en secreto en 2003. La autora sugiere que, más que una unión romántica, fue un intento de encontrar estabilidad en medio del duelo.

Pero si algo define a Gwyneth, es su manera singular de romper moldes. Su divorcio de Martin fue tan comentado como su boda. Tras separarse, una de sus primeras decisiones fue deshacerse de la cama que compartían: "No quería esa energía en casa. Puag", recuerdan sus empleados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/29/gwyneth-y-ben-f23974ba.jpg Ben Affleck y Gwyneth Paltrow. (FUENTE EXTERNA)

Brad, Ben y la sexualidad como bandera

Antes del matrimonio, estuvieron los romances de portada. Su relación con Brad Pitt, nacida durante el rodaje de Seven, fue icónica, pero según Odell, decepcionante para ella. "Pensaba que era más tonto que un saco de mierda", recoge la autora, citando testimonios de cercanos a la actriz.

Después llegó Ben Affleck, una historia donde el deseo fue el verdadero protagonista. Gwyneth ha llegado a reconocer públicamente que era "técnicamente excelente" en la cama.

Pero su historia terminó igual de turbulenta que empezó. Odell señala problemas de confianza, impulsos autodestructivos y adicciones por parte del actor, en una etapa de su vida particularmente convulsa.

La sexualidad de Gwyneth, lejos de quedarse en lo privado, ha sido una herramienta de empoderamiento y de negocio.

Desde los famosos huevos de jade hasta la vela con aroma a su vagina —This Smells Like My Vagina—, Paltrow ha capitalizado su cuerpo, sus experiencias y su deseo. Odell lo resume así: "Es alguien que ha monetizado su sexualidad y su vida sexual".

Más allá de los escándalos, Gwyneth ha construido un imperio: Goop, su polémica y multimillonaria empresa de estilo de vida.

Su mayor anhelo, según Odell, es que su hija Apple, de 21 años, herede ese legado. Aún es pronto para saber si lo logrará, pero no cabe duda de que crecer a la sombra —y brillo— de Paltrow no es tarea sencilla.

Paltrow no respondió a las solicitudes de entrevista de Amy Odell. De hecho, ni siquiera se sabe si ha leído el libro. Pero mientras medios como People, The Washington Post y The Cut debaten sus hallazgos, queda claro que esta biografía ha reactivado la conversación sobre una mujer que lleva tres décadas desafiando etiquetas.