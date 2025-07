TikToker ecuatoriana es asesinada durante una transmisión en vivo al bromear con un amigo borracho

La comunidad digital de Ecuador quedó conmocionada el pasado 26 de julio tras conocerse la muerte violenta de la influencer Keyla Andreina González Mercado, quien fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo en la red social TikTok.

El presunto autor del disparo es Manuel Andrés Álava Lázaro, pareja de una amiga de la víctima, con quien compartía bebidas alcohólicas al momento del hecho.

De acuerdo con medios internacionales, la escena fue captada en tiempo real por sus seguidores. En el video, Keyla aparece relajada y bebiendo mientras conversa con sus acompañantes.

El acontecimiento

En tono aparentemente jocoso, le dice a Álava: "Dispárame dos veces en la cabeza, te lo ruego. Pero más tarde... déjame emborracharme. Si me das dos tiros en la cabeza, me matas de una. No quiero sufrir. Dos en la cabeza". Su amiga, presente en la casa, le respondió alarmada: "No, no, no".

Momentos después, el agresor presuntamente cumplió la macabra petición. Keyla alcanzó a gritar su nombre antes de que se produjera el disparo que le quitó la vida, un dato que ahora es clave en la investigación de lo ocurrido.

El hecho ocurrió en la vivienda de la influencer en Guayaquil. Testigos señalaron que Álava, quien tiene al menos cuatro antecedentes por robo, huyó del lugar en una motocicleta y permanece prófugo.

La policía ecuatoriana no ha informado oficialmente si se ha emitido una orden de captura contra el sospechoso, pero medios locales indican que se ha intensificado la búsqueda.

Según versiones de familiares, Keyla era conocida por su sentido del humor y su estilo sarcástico en redes sociales. Aseguran que sus comentarios eran parte de su personalidad y no debieron tomarse en serio. "Era bromista, así era ella. Esa fue su forma de interactuar con la gente, incluso en sus videos", relató un allegado.