Karol G se va de vacaciones: amor, sol y bikinis en las Islas Baleares

Karol G está viviendo uno de sus veranos más bonitos -literalmente-, y esta vez ha elegido el Mediterráneo como su escenario de relax.

Después de cerrar con broche de oro su gira internacional Mañana Será Bonito World Tour y lanzar su quinto álbum de estudio, la artista colombiana se ha tomado unas merecidas vacaciones en las Islas Baleares junto a su novio, con el que ya lleva cuatro años, el también cantante Feid.

La pareja empezó su escapada en Ibiza, donde Karol no solo disfrutó del mar y el sol, sino que también deslumbró con su colección de bikinis: verde esmeralda, amarillo neón, negro clásico... todos combinados con pareos, sombreros vaqueros, gafas XL y joyería dorada. Todo muy "tropicoqueta", como a ella le gusta.

De Ibiza a Formentera

Ahora, los enamorados han seguido su ruta hacia Formentera, y se les ha visto más felices que nunca. Entre paseos en moto de agua y días de relax en un lujoso yate, Karol y Feid se han mostrado cariñosos y sonrientes, disfrutando del mar turquesa en buena compañía y sin prisas.

La polémica

Eso sí, no todo ha sido sol y brisa marina. Hace apenas unas semanas, Karol fue señalada en redes por no permanecer en su carroza durante el desfile del Orgullo LGTBIQ++ en Madrid, optando por asistir al desfile de Schiaparelli en París. Aunque su carroza sí desfiló, muchos fans se sintieron decepcionados por su ausencia.

¿La respuesta de Karol? Seguir adelante. "Me siento superbendecida con todo lo que me ha dado la vida, mucho más de lo que me imaginé... Mientras mi música sea honesta, me represente y toque a alguien real, voy a seguir cantando", escribía hace unas semanas en sus redes sociales.

Por ahora, Karol G recarga energías en el paraíso mediterráneo. Amor, música y mar: la fórmula infalible de La Bichota.

