Una modelo de 17 años fue hallada muerta en la casa de su novio de 41

Angely Alexander Benavides en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Angely Alexander Benavides, una joven modelo venezolana de 17 años, fue encontrada sin vida el 2 de agosto en una residencia, presuntamente propiedad de su pareja sentimental.

Según el informe del departamento forense, la causa de su muerte fue "asfixia mecánica", lo que sugiere que fue estrangulada. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo a Univisión, señalando fuentes no oficiales, horas antes de su fallecimiento, Angely había tenido una acalorada discusión con su novio, un hombre de 41 años, con quien vivía.

Las mismas fuentes aseguraron que el motivo del altercado habría sido de índole económica. A pesar de las investigaciones, hasta el momento no se han realizado detenciones ni se ha emitido un comunicado oficial por parte del Ministerio Público venezolano.

Solo un día antes de su muerte, Angely Alexander Benavides celebraba una de las metas más importantes de su vida: su graduación como Técnico Medio en Telemática.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/httpswwwinstagramcompdmnwjb5uhot-2-c776c7e8.jpg Foto de archivo de la modelo Angely Alexander Benavides. (FUENTE EXTERNA)

La joven compartió en sus redes sociales fotos del evento, donde posaba junto a familiares y amigos. En sus publicaciones, reflejaba su alegría con un mensaje emotivo: "La satisfacción de lograr una de tus metas y abrir camino hacia el comienzo de tu destino es simplemente indescriptible".

Angely era una figura emergente en el mundo del modelaje en Venezuela y había comenzado a ganar reconocimiento en certámenes de belleza regionales.

En el momento de su muerte, era una de las participantes del certamen Reinado del Cacao, representando al Salto Ángel. Su trabajo como modelo estaba empezando a brillar, pero también se destacaba por su faceta altruista.

Además de su carrera como modelo, Angely lideraba un proyecto social llamado "Sueños de princesas, coronas de esperanza y brillos de amor", en el cual impartía clases de modelaje a niñas de su comunidad.

A través de este proyecto, la joven quería inspirar a otras niñas a seguir sus sueños y mostrarles el poder de la autoestima y la confianza.

El funeral en medio del hermetismo

El funeral de Angely Benavides se llevó a cabo en un ambiente de profundo hermetismo por parte de su familia, quienes han solicitado privacidad durante este doloroso momento.

La joven, que prometía un futuro brillante en la industria del modelaje y había dejado huella en su comunidad, será recordada por su dedicación tanto a su carrera como a su labor social.

