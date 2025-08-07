Fallece el influencer Chase Filandro a los 20 años

El influencer Chase Filandro en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Chase Filandro, influencer y creador de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, ha fallecido a los 20 años en su residencia en Nueva York.

El joven, conocido por su entusiasmo por los viajes y la exploración de los Parques Nacionales de Estados Unidos, murió el pasado 31 de julio, aunque los detalles de su muerte aún no han sido revelados por su familia.

A través de sus redes sociales, amigos, seguidores y familiares han expresado su tristeza y han dejado mensajes de condolencias en memoria del joven.

Su hermana, Franki Ford, ha pedido donaciones a través de GoFundMe para crear un monumento en honor a Chase, en uno de los lugares que él más amaba.

En su mensaje, Ford destacó las cualidades de su hermano, describiéndolo como una "luz brillante" que tenía una gran pasión por la vida y que siempre recibía a los demás con una sonrisa.

Chase Filandro era conocido por su amor por la naturaleza , especialmente por los Parques Nacionales de Estados Unidos , que frecuentemente compartía en sus "stories" de Instagram y en TikTok.

era conocido por su amor por la , especialmente por los de , que frecuentemente compartía en sus "stories" de Instagram y en TikTok. Su entusiasmo por viajar y descubrir nuevos paisajes capturaba la atención de miles de seguidores, que disfrutaban de sus aventuras a través de sus publicaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/chase-filandro-cause-of-death-revealed-1024x683-e490a6e0.jpeg Chase Filandro en fotos de archivo.

Más allá de las redes sociales: actor y cantante

Además de su carrera como influencer, Chase también incursionó en el mundo de la música y la actuación. Como cantante, formó parte de la banda indie Just Add Water, que se presentó en diversas localidades de Long Island.

En el ámbito actoral, Filandro estudiaba en la Take 2 Actor's Studio, una escuela de arte dramático.

La escuela expresó en un comunicado: "Su presencia iluminaba cualquier lugar, su ausencia deja un vacío en nuestros corazones".

Filandro también participó en la película Son of Gacy, según información de IMDb, y su legado en la música y el cine estaba en pleno desarrollo cuando falleció.