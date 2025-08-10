Hija del actor Eduardo Serrano revela que tiene cáncer y abre cuenta de Gofundme

Familiares y amigos del actor venezolano Eduardo Serrano, quien fue una gran estrella de las telenovelas, están solicitando ayuda por una enfermedad que el histrión padece a sus 82 años.

Serrano está afectado de un cáncer de pulmón que ya hizo metástasis en el cerebro, para lo cual requiere tratamiento médico.

Su hija, Magaly Serrano abrió una cuenta Gofundme. El objetivo es recaudar 20 mil dólares para gastos médicos y del hogar. El enlace es el siguiente: https://www.gofundme.com/f/eduardo-serrano-un-gran-hombre-y-un-gran-actor-te-necesita

"Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida: luchar contra un cáncer agresivo de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro que requiere quimioterapia, radiación y cuidados continuos", dijo Magaly en la solicitud de ayuda.

Estamos recaudando $20,000 para cubrir gastos médicos pendientes, tratamientos, el apoyo de una enfermera y los gastos básicos de la casa. Estos fondos son esenciales para que él pueda continuar con su quimioterapia y para aliviar la carga que esta enfermedad ha traído a nuestro hogar.

Serrano es recordado por sus papeles protagónicos en telenovelas como Marielena, La heredera y Las Amazona.

La actriz Nohely Orteaga se hizo eco del pedido y también ha solicitado ayuda para quien fuera compañero de varios producciones en la era dorada de la televisión en Venezuela.

“El gran actor Eduardo Serrano está viviendo momentos muy duros debido a su enfermedad, requiere de nuestra ayuda por muy pequeña que sea se agradece”, publicó Nohely Orteaga, actriz y compañera del actor en varios proyectos en la era dorada de la televisión de Venezuela.