Karinita, "influencer" dominicana, sufre la pérdida de su madre mientras se encontraba en Colombia

Fallece la madre de la influencer dominicana Karinita; ella lo informó en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer dominicana Karinita atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre este lunes. La creadora de contenido, quien se encontraba de viaje en Colombia al momento de la tragedia, compartió la desgarradora noticia a través de sus redes sociales.

"Momentos como estos no se los deseo a nadie. Mi corazón y mente están en República Dominicana, pero esta es la hora que no he podido resolver. Di todo en cuanto pude por mi madre, pero hoy Dios hizo su voluntad. Solo puedo dar gracias a Dios y pedir que me dé la fortaleza necesaria", expresó en una publicación que en solo una hora acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores.

Desde hace un tiempo, Karinita había hablado públicamente sobre el delicado estado de salud de su madre, situación que venía enfrentando con valentía y acompañamiento constante.

Este nuevo golpe emocional se suma a otros desafíos que ha enfrentado en los últimos años. En 2024, reveló públicamente las irregularidades que vivió con sus exrepresentantes artísticos, quienes —según afirmó— manejaban sus ingresos sin brindarle acceso total a las ganancias generadas por su trabajo en redes sociales.

"Ellos nunca me pusieron la clave", dijo en referencia a sus antiguas cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, de las cuales, aseguró, no tenía las contraseñas ni el control directo.

Tras desligarse de su equipo anterior, la influencer comenzó desde cero y actualmente administra nuevas cuentas oficiales. Con esfuerzo y el apoyo de su comunidad, logró alcanzar más de un millón de seguidores en solo seis meses, marcando una nueva etapa en su carrera digital.

Solidaridad

La comunidad de seguidores y creadores de contenido dominicanos ha expresado solidaridad con Karinita, resaltando su resiliencia frente a las adversidades tanto personales como profesionales.