La muerte de Lina Bina reabre el debate sobre las cirugías estéticas; familia señala causa distinta

Lina Bina, creadora de contenido para adultos, falleció a los 24 años. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Lina Bina, de 24 años, creadora de contenido para adultos conocida como MissJohnDough, vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de procedimientos estéticos en un ecosistema donde influencers, artistas y performers dependen de su imagen para generar ingresos.

La oficina forense del condado de Polk, en Florida, confirmó el deceso; familiares y prensa local mencionaron un coágulo de sangre, mientras en redes circularon versiones que la vinculaban a un nuevo BBL.

Sin embargo, no existe un parte oficial que vincule su fallecimiento con una cirugía específica. Hasta que la autoridad forense no publique el informe final, el nexo entre su muerte y un procedimiento estético sigue siendo una hipótesis, no un hecho confirmado.

Un patrón 2021–2025

Ms. Jacky Oh!, de 33 años, figura de Wild ´N Out. Falleció en Miami en 2023 por complicaciones de una cirugía estética; el forense lo clasificó como muerte accidental y no se abrió investigación penal contra el cirujano.

Christina Ashten Gourkani, modelo y creadora en OnlyFans, conocida como "doble de Kim Kardashian". Murió en 2023, a los 34, años tras inyecciones ilegales de silicona. En 2025 el proceso judicial en California seguía abierto.

Karissa Rajpaul, actriz porno, de 24 años, falleció en 2020 tras "butt injections" clandestinos en Los Ángeles. En 2021 la fiscalía acusó de asesinato a las responsables, lo que coloca el caso en la serie reciente de antecedentes judiciales.

Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 años, influencer y cantante. Murió en Estambul en junio de 2025 horas después de someterse a aumento de senos, lipo y rinoplastia en una misma sesión. Su esposo denunció prisas y falta de ayuno previo; la clínica sostuvo que fue una "complicación inesperada". Investigación abierta.

Natália Cavanellas, influencer y empresaria brasileña, de 40 años, falleció en São Paulo en julio de 2025 durante una intervención estética. Autoridades registraron el caso como "muerte súbita" a la espera de resultados forenses.

A sus 23 años, Odalis Santos Mena, influencer mexicana. Murió en 2021 durante un tratamiento para hiperhidrosis axilar que promocionaba. Reportes apuntaron a un manejo anestésico inadecuado y posibles interacciones farmacológicas.