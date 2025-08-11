Jennifer López y su encuentro inesperado con un grillo en pleno concierto

La cantante y actriz Jennifer López durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

Jennifer López volvió a dejar claro por qué es una verdadera reina del espectáculo, incluso cuando la naturaleza decide sumarse a su show.

Durante su presentación en Almaty, parte de la gira internacional "Up All Night", la cantante vivió un momento inesperado y curioso: un grillo se coló en su vestuario mientras interpretaba una de sus canciones.

El video del incidente rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde miles celebraron la reacción calmada y divertida de JLo.

Sin perder el ritmo ni la sonrisa, la artista simplemente apartó al insecto con un suave manotazo y bromeó con que el pequeño visitante le había hecho cosquillas, provocando risas y aplausos entre el público.

Este episodio se suma a otros imprevistos en la gira. Hace poco, en Varsovia, Jennifer enfrentó un problema de vestuario que la dejó con solo un top y la falda decorada en el escenario. Sin embargo, al igual que con el grillo, la cantante siguió cantando con naturalidad, mostrando una mezcla admirable de profesionalismo y buen humor.

Jennifer Lopez´s concert interrupted by grasshopper crawling up her neck



'It was tickling me!' pic.twitter.com/8QgBtKvsrG — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 11, 2025

La gira "Up All Night" marca el regreso de JLo a los tours internacionales después de más de seis años, celebrando no solo su más reciente álbum "This Is Me... Now", sino también su extensa y exitosa carrera musical.

El recorrido comenzó el 8 de julio en Vigo , España , y pasará por 21 ciudades de Europa , Medio Oriente y Asia Central , concluyendo el 12 de agosto en Cerdeña , Italia .

