×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jennifer López
Jennifer López

Jennifer López y su encuentro inesperado con un grillo en pleno concierto

El video del incidente rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde miles celebraron la reacción calmada y divertida

    Expandir imagen
    Jennifer López y su encuentro inesperado con un grillo en pleno concierto
    La cantante y actriz Jennifer López durante un concierto. (FUENTE EXTERNA)

     Jennifer López volvió a dejar claro por qué es una verdadera reina del espectáculo, incluso cuando la naturaleza decide sumarse a su show.

    Durante su presentación en Almaty, parte de la gira internacional "Up All Night", la cantante vivió un momento inesperado y curioso: un grillo se coló en su vestuario mientras interpretaba una de sus canciones.

    El video del incidente rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde miles celebraron la reacción calmada y divertida de JLo.

    Sin perder el ritmo ni la sonrisa, la artista simplemente apartó al insecto con un suave manotazo y bromeó con que el pequeño visitante le había hecho cosquillas, provocando risas y aplausos entre el público.

    Este episodio se suma a otros imprevistos en la gira. Hace poco, en Varsovia, Jennifer enfrentó un problema de vestuario que la dejó con solo un top y la falda decorada en el escenario. Sin embargo, al igual que con el grillo, la cantante siguió cantando con naturalidad, mostrando una mezcla admirable de profesionalismo y buen humor.

    La gira "Up All Night" marca el regreso de JLo a los tours internacionales después de más de seis años, celebrando no solo su más reciente álbum "This Is Me... Now", sino también su extensa y exitosa carrera musical.

    Más

    • El recorrido comenzó el 8 de julio en Vigo, España, y pasará por 21 ciudades de Europa, Medio Oriente y Asia Central, concluyendo el 12 de agosto en Cerdeña, Italia.
    • A sus 56 años, Jennifer Lopez no solo domina el escenario con talento y energía, sino que también demuestra una habilidad especial para manejar lo inesperado, ganándose aún más el cariño y admiración de sus seguidores.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.