Georgina da el sí a Ronaldo... y a un anillo de seis millones de euros

El anillo de compromiso de Georgina vale más de seis millones de euros. ( FUENTE EXTERNA )

SD. ¡La espera terminó! Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo acaban de confirmar lo que muchos de sus fans llevaban años deseando: ¡se casan!

Después de ocho años de relación, tres hijos en común (y cinco en total), la pareja más mediática del deporte y el entretenimiento ha decidido sellar su amor con un compromiso oficial... y un anillo que ya está haciendo historia.

La exclusiva fue revelada por la Revista ¡Hola! y rápidamente encendió las redes, especialmente por la romántica foto que ambos compartieron: sus manos entrelazadas sobre la cama, y en primer plano, una joya monumental que dejó a todos sin aliento.

Una joya valorada en más de seis millones de euros

Se trata de un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates, flanqueado por piedras laterales que elevan el total a casi 37 quilates.

Los expertos lo califican como D-Flawless de 40 o 45 quilates, lo más alto en pureza y color, y estiman su valor en más de seis millones de euros. Eso sin contar el precio de los diamantes laterales.

Una ganga si tenemos en cuenta que Ronaldo acumula una fortuna estimada en 1000 millones de dólares.

Georgina acompañó la imagen con un mensaje tan poético como definitivo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas."

Cristiano no tardó en replicar la foto en sus propias redes, confirmando así que el compromiso es tan real como brillante.

Desde que comenzaron su historia en 2016, Georgina y Cristiano han formado una sólida familia, combinando su vida entre entrenamientos, pasarelas, alfombras rojas y momentos cotidianos que comparten con millones de seguidores.

Su historia de amor, muchas veces reservada pero siempre seguida de cerca por el ojo público, ahora da un nuevo paso que promete una boda tan espectacular como ellos.

Y ahora, con ese anillo, Cristiano acaba de marcar el gol más caro -y sentimental- de su carrera.

Un club de lujo Esta joya entra al exclusivo club de las pedidas de mano más caras de la historia, encabezado por algunas celebridades: Mariah Carey recibió de James Packer un anillo con un diamante de 35 quilates, valorado en alrededor de 10 millones de dólares, convirtiéndolo en una de las propuestas más costosas jamás realizadas.

Beyoncé, por su parte, lució un anillo emerald-cut de 18 quilates regalado por Jay-Z, valorado en unos 5 millones de dólares

Elizabeth Taylor contaba con el famoso diamante Krupp (luego renombrado como el "Elizabeth Taylor Diamond") de 33.19 quilates, vendido en 2011 por 8.8 millones de dólares.