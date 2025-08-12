El bikinazo sin filtros de Nelly Furtado: "Acepta lo que ves en el espejo"

La cantante canadiense Nelly Furtado, comparte a través de sus redes sociales su experiencia sobre la transformación personal y la aceptación corporal. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante canadiense Nelly Furtado volvió a posicionarse como una de las voces más influyentes del movimiento body positive y la aceptación corporal sin filtros, tras publicar en Instagram una serie de imágenes en bikini acompañadas de un extenso mensaje sobre su relación con su cuerpo, su rutina de cuidado y su rechazo a las cirugías estéticas.

En su publicación, la artista de 46 años aseguró que en el último tiempo ha aprendido a ver las presiones estéticas de su trabajo desde una perspectiva diferente, priorizando el amor propio y la confianza genuina.

Aclaró que no se ha sometido a cirugías faciales o corporales, salvo por un procedimiento dental reciente, y que no utiliza inyecciones ni rellenos, aunque mantiene desde los 20 años una rutina de cuidado facial con una esteticista.

La intérprete de Promiscuous detalló que en alfombras rojas y sesiones fotográficas recurre a técnicas como cintas faciales para levantar la piel y maquillaje corporal para definir la silueta, recordando que el estilismo y los trucos profesionales pueden transformar la imagen sin alterar la esencia de la persona.

Con una transparencia poco común en la industria del entretenimiento, señaló que las fotos compartidas no tienen edición ni filtros, aunque sí un bronceado artificial. También habló con humor sobre sus arañas vasculares, a las que asocia con recuerdos familiares y que ha decidido conservar.

La autoaceptación

Furtado cerró su mensaje animando a sus seguidores a celebrar su individualidad, aceptar lo que ven en el espejo y, si desean cambios, que provengan de un lugar de amor propio.

Su publicación refuerza su papel como figura influyente en la conversación sobre autoaceptación y bienestar, inspirando a miles de personas a desafiar los estándares impuestos por la industria del entretenimiento.

Además de la repercusión que generó su publicación, Nelly Furtado vive una etapa marcada por la reinvención personal y artística.

Madre de tres hijos —Nevis, de 21 años, fruto de su relación con Jasper Gahunia, y dos pequeños de siete y seis años junto al rapero Jerry—, la cantante ha hablado abiertamente sobre los retos de equilibrar la maternidad y una carrera en la música.

Tras su divorcio en 2016 de Demacio Castellon, asumió la crianza como un motor para redefinir su disciplina y propósito creativo, especialmente al convertirse en madre soltera después de los 40.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/nelly-08277db8.jpg Nelly Furtado, en una etapa anterior de su carrera. (FUENTE EXTERNA)

En los últimos años también se convirtió en portavoz de quienes viven con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), diagnóstico que recibió a los 44 años.

Eligió tratamientos naturales y ha insistido en que la disciplina diaria es una herramienta clave para organizar su mente y potenciar su creatividad. Su testimonio ha impulsado el diálogo sobre salud mental y ha motivado a seguidores con diagnósticos similares.

Hija de inmigrantes portugueses, Furtado atribuye a su herencia cultural el gusto por el arreglo personal y la moda. Criada en una familia de sastres y costureras, asegura que esa influencia la llevó a disfrutar más su estilo en la madurez y a vivir un "florecimiento" estético en esta etapa.

Esta conexión con sus raíces le ha permitido integrar tradiciones en su imagen pública, manteniendo siempre un estilo auténtico.

Este conjunto de vivencias, maternidad, autoconocimiento, aceptación corporal, manejo del TDAH y orgullo por sus raíces, ha fortalecido su posición como referente de autenticidad y bienestar en una industria que muchas veces privilegia la apariencia por encima de la esencia.