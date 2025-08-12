Angelita Curiel "La Mulatona" será sometida a una cirugía

Familiares de la vedette dominicana Angelita Curiel, conocida popularmente como "La Mulatona", solicitaron donantes de sangre A Negativo. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de la vedette dominicana Angelita Curiel, conocida popularmente como "La Mulatona", solicitaron este martes con carácter de urgencia donantes de sangre tipo A negativo, debido a que a será sometida a una cirugía.

Curiel se encuentra ingresada en el Hospital Doctor Darío Contreras, donde será intervenida quirúrgicamente. Llegó con el fémur fracturado tras una caída en su residencia.

Las personas que deseen colaborar con la donación pueden comunicarse al teléfono 809-869-1570.

Marcó una época en el arte dominicano

Angelita Curiel, también conocida como "La Mulatona", es una vedette dominicana que marcó una época por sus apariciones en el programa de televisión "El Show del Mediodía" en la década de 1980, donde compartió estelaridad con Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico.

Sus sensuales vestuarios de piedras y brillos en bikini y su hermoso cuerpo le dieron protagonismo entre las vedettes de la época, siendo destacada en las reseñas periódisticas como la mejor de esta casi desaparecida área del arte.

Retirada de la televisión y los escenarios desde hace casi dos décadas, es recordada por su carisma, talento y por interpretar temas como "Tu Eres Mi Hombre", "El Quejaito" y "Tengo".

Su apodo "La Mulatona" se popularizó debido a su apariencia física y estilo.

Es hija de los fallecidos artistas Tony Curiel y Angela Vásquez.

En una reseña periodística de Diario Libre de 2010, Curiel declaró que tras retirarse de la televisión, donde estuvo, entre otros programas como comediante en el recordado "De Remate" de Luisito Martí, "El show de Luistito y Anthony" y en "La Opción de las 12", de Telemicro Canal 5, se quedó trabajando tras de cámaras durante seis años haciendo libretos para "El show del Mediodía".

Entre 2022 y 2023 apareció en entrevistas en "Es temprano todavía" de Jochy Santos y "Con Jatnna" de Jatnna Tavárez, donde se refirió a su trayectoria. Dijo que en el momento del vedetismo en RD fue juzgada, sin embargo, fue un arte que amó: "Me siento feliz con lo que hice. Si Dios me diera la posibilidad de nacer de nuevo, quisiera ser vedette", dijo en una entrevista con Diario Libre en 2010.