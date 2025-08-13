Georgina no es la única: los anillos de compromiso más lujosos de las famosas

Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez un anillo de aproximadamente 40 quilates, valorado en cerca de seis millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se comprometieron. Pero más allá de la noticia del enlace, lo que ha acaparado todos los titulares es el impresionante anillo de compromiso: un diamante ovalado de aproximadamente 40 quilates, valorado en cerca de seis millones de dólares.

Con esta joya deslumbrante, Georgina se une al exclusivo club de celebridades que lucen algunos de los anillos de compromiso más caros del mundo. ¿Quiénes más forman parte de esta lista de lujo? Aquí te lo contamos.

Grace Kelly

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/grace-kelly-e992aed4.jpg

Liderando la lista se encuentra la actriz Grace Kelly. Al pedir su mano en matrimonio, el príncipe soberano Raniero III de Mónaco le colocó un diamante de 10 quilates firmado por Cartier, una pieza que superaba los 40 millones de dólares.

Elizabeth Taylor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/elizabeth-taylor-c01233e4.jpg

También de Cartier es el anillo que recibió la actriz Elizabeth Taylor del actor británico Richard Burton. La sortija incluía el icónico diamante Krupp de 33.19 quilates, una piedra preciosa rectangular de corte Asscher que capturaba la luz de manera impresionante. De acuerdo con medios internacionales, la pieza estaba valorada en 8.8 millones de dólares.

Kim Kardashian

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/kim-kardashian-anillo-880d8a41.jpg

En 2013, Kanye West le propuso matrimonio a Kim Kardashian con un anillo con un diamante de 15 quilates diseñado por Lorraine Schwartz.

Pero como si no fuera lo suficientemente ostentoso, en 2016 el rapero solicitó una versión mejorada, al que incorporaron un diamante de 20 quilates, elevando su valor a más de ocho millones de dólares.

Beyoncé

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/beyonce-anillo-97789d4b.jpg

Al comprometerse con Jay-Z, Beyoncé recibió una sortija con una piedra de esmeralda de 24 quilates, valorada en cinco millones de dólares. El anillo fue diseñado por Lorraine Schwartz.

Jennifer López

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/jennifer-lopez-anillo-67de19a7.jpg

En su segundo compromiso con Ben Affleck en 2021, Jennifer López recibió un anillo con un raro diamante verde de 8.5 quilates, flanqueado por dos diamantes trapezoidales. La joya fue diseñada por Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, y según medios está valorado en cinco millones de dólares.

