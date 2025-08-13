Famosos que se comprometieron tras largos años de relación, al igual que Cristiano y Georgina

De Jay-Z y Beyoncé a William y Kate, parejas de famosos que se comprometieron tras largos años de relación. ( FUENTE EXTERNA )

La noticia del compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, tras más de siete años de relación y una familia consolidada, ha captado la atención del mundo entero. Su historia, que comenzó en una boutique de lujo en Madrid, nos recuerda que, a veces, el amor no necesita correr.

En un mundo donde los romances de celebridades suelen ser intensos y breves, hay parejas que desafían esa norma apostando por relaciones sólidas, maduras y duraderas. Ya sea por agendas apretadas, proyectos profesionales o simplemente por disfrutar del camino antes del "sí, quiero", estos famosos se tomaron su tiempo antes de comprometerse y casarse.

Desde íconos de la música como Beyoncé y Jay-Z, hasta miembros de la realeza como William y Kate, repasamos algunas de las historias de amor más duraderas del mundo del entretenimiento.

Relaciones que crecieron con los años y que demuestran que cuando el vínculo es verdadero, no hay prisa para llegar al altar.

1. Beyoncé y Jay-Z

La pareja de superestrellas es considerada una de las más estables y poderosas del medio artístico. Beyoncé y Jay-Z comenzaron a salir en el año 2000, cuando ella tenía 18 años y él 30.

Tras ocho años de noviazgo, se casaron en 2008 en una ceremonia íntima en el apartamento de Jay-Z en Nueva York. Hoy tienen tres hijos: Blue Ivy, de 13 años, y los gemelos Rumi y Sir, de 7.

2. El príncipe William y Kate Middleton

La relación entre los ahora príncipes de Gales comenzó cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews. Se conocieron en 2001 y se hicieron amigos. Un año más tarde, en 2002, comenzaron a salir.

No fue hasta nueve años después, en 2011, que la pareja se casó. La princesa fue apodada por los medios como Waity Katie por la larga espera antes del compromiso.

3. Patrick Schwarzenegger y Abby Champion

El actor y la modelo iniciaron su relación en 2015. No fue hasta 2023, ocho años después, que se comprometieron en la playa. Schwarzenegger le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de dos piedras. La pareja tiene previsto casarse este 2025, luego de posponerla en años anteriores por la apretada agenda del actor.

4. Tim Daly y Téa Leoni

Téa Leoni y Tim Daly comenzaron a salir en 2014, después de conocerse en el set de la serie "Madam Secretary", donde interpretaron a una pareja casada. En julio de 2025, la pareja de actores se dio el "Sí, quiero" en una ceremonia privada en Nueva York, después de más de una década de noviazgo.

5. Michelle Yeoh y Jean Todt

La ganadora del Oscar Michelle Yeoh se casó con su pareja Jean Todt en una ceremonia en Suiza en 2023, casi dos décadas después de que el empresario francés le propusiera matrimonio por primera vez.

La actriz y el exjefe de Ferrari se conocieron en Shanghai en 2004. Ese mismo año, se comprometieron y finalmente, 19 años más tarde se casaron en Ginebra rodeados de familiares y amigos.

6. Tina Turner y Erwin Bach

La relación entre Tina Turner y Erwin Bach fue una historia de amor duradera que comenzó con un flechazo y se consolidó a lo largo de más de tres décadas.

Se conocieron en 1985, cuando Bach, un ejecutivo musical, fue a recibir a Turner a un aeropuerto en Alemania. Pese a la diferencia de edad de 16 años, se enamoraron e iniciaron una relación. Tras 27 años de noviazgo, se casaron en una ceremonia discreta en Zúrich, Suiza, en 2013.

