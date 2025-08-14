Exministra de la Mujer sobre el Miss RD: "Eligieron un grupo de muchachas de las más feas del país"

Fotos de Jennifer Ventura, quien fue ganadora de la corona del Miss RD Universo 2025, quien fue criticada por la exministra de la Mujer, Janet Camilo. ( FUENTE EXTERNA )

La exministra de la Mujer, Janet Camilo, generó controversia tras emitir fuertes críticas contra la reciente edición del certamen Miss República Dominicana Universo 2025, cuestionando que las candidatas seleccionadas no representan la diversidad ni los estándares de belleza característicos del país.

Durante su participación en el programa "Marcando El Rumbo", transmitido por CDN, Camilo calificó de "decepcionante" el grupo de concursantes y afirmó que se eligió, en sus palabras, "un grupo de muchachas de las más feas del país".

La también dirigente política expresó que ninguna de las participantes, incluida la ganadora, reflejaba los parámetros tradicionales de belleza dominicana. "Ni la que ganó puede considerarse una verdadera representante del país", enfatizó.

Camilo también cuestionó el uso excesivo de maquillaje entre las aspirantes, insinuando que sin estos recursos estéticos muchas de ellas lucirían muy distintas. "Uno recorre el país y ve jóvenes lindas, sin cirugía, sin maquillaje, con cabellos y tonos de piel diversos, que no vimos reflejadas en el certamen", afirmó.

Otro de los puntos señalados por la exministra fue la estatura de las participantes, destacando que muchas no cumplen con el perfil que históricamente ha favorecido en concursos internacionales como Miss Universo, donde suelen destacarse mujeres altas.

Camilo sugirió que la situación podría deberse a una combinación de factores, como la pérdida de interés de las jóvenes en este tipo de eventos, el posible descrédito del certamen o una mala gestión en el proceso de selección de candidatas.

En ese contexto, recordó con nostalgia la participación de reinas como Amelia Vega y Celinee Santos , quienes, a su juicio, sí proyectaban la belleza dominicana a nivel internacional .

y , quienes, a su juicio, sí proyectaban la . La exfuncionaria concluyó que la actual elección no representa adecuadamente la imagen del país y consideró que los organizadores, encabezados por Magalis Febles, deben revisar con urgencia los criterios de selección. "Lo que presentamos internacionalmente debe enorgullecernos como nación", puntualizó.

Las declaraciones de Camilo no tardaron en generar reacciones, entre ellas la del psicólogo Juan Rojas, quien trabajó con la organización del Miss Universo, respondió desde una perspectiva profesional y ética.

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), no existen personas ´feas´ ni ´hermosas´, sino seres humanos con dignidad, derechos y un valor intrínseco incuestionable", expresó el especialista.

El psicólogo señaló que cada ser humano posee cualidades, características y virtudes únicas que van mucho más allá de los estándares estéticos impuestos por la sociedad. Subrayó que la belleza verdadera se basa en el respeto, la aceptación y la valoración integral del individuo.

Asimismo, advirtió sobre el impacto negativo de juicios públicos despectivos, especialmente cuando provienen de figuras de influencia. "Este tipo de afirmaciones puede afectar la autoestima colectiva y perpetuar estereotipos discriminatorios. Desde la psicología, podrían reflejar frustraciones personales, sesgos aprendidos o una necesidad de notoriedad a través de la descalificación de otros", afirmó.