Leonardo DiCaprio, interceptado por la Guardia Civil en una fiesta en Ibiza

Leonardo DiCaprio ha acaparado la atención mediática luego de un incidente ocurrido al salir de una fiesta privada en Ibiza.

El actor, que se encontraba en la isla como invitado a un evento organizado por el actor y cantante Arón Piper para presentar su nueva canción, fue interceptado por la Guardia Civil al abandonar el local.

En el evento, que también contó con la presencia de figuras como Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito, se produjo una intervención por parte de las autoridades.

Según narró el reportero Sergio Garrido en el programa TardeAR, la fiesta podría haber sobrepasado los límites establecidos, lo que llevó a los agentes a realizar un control de seguridad.

Aunque las imágenes mostraron al actor saliendo del lugar con la cabeza agachada, en ningún momento se produjo un conflicto. De acuerdo con las fuentes, DiCaprio colaboró en todo momento, entregando su documentación personal sin mayores problemas.

La intervención, que inicialmente parecía relacionada con la legalidad del evento, se centró principalmente en la gestión de los accesos y la afluencia desbordada de personas.

¿Qué pasó?

Según la revista GQ, el evento sufrió una sobrecarga de invitados, lo que resultó en estacionamientos desordenados en los alrededores de la villa y la intervención de la Guardia Civil.

Los agentes, al llegar a la entrada, realizaron controles de identidad a los asistentes para verificar su participación en la fiesta y gestionar el flujo de personas de manera más ordenada.

A pesar del breve incidente, DiCaprio y los demás asistentes pudieron seguir disfrutando del evento sin mayores complicaciones.

