Muere Rafael "Pipí" Correa, padre del humorista Aquiles Correa

Pipí Correa, el padre del humorista Aquiles Correa, era una figura querida en Villa Consuelo. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció a los 92 años Rafael Correa, el padre del humorista y actor Aquiles Correa.

El comediante dio a conocer a través de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de "Pipí" Correa, como era conocido popularmente, luego de diez días con problemas de salud.

"Otra victoria para la Parca, no ha perdido una esa señora y pasó hoy a recoger a mi padre. #ElViejazo luchó, pero luego de 10 días, descansó. Fueron 92 años bien vividos, comidos, bebidos y dormidos. Sus 6 hijos lo disfrutamos como nadie. A Dios las gracias por no hacerlo sufrir. Más adelante les digo a ver si pasan a darse un trago a su nombre. #PipiCorrea se mudó al otro barrio", expresó el actor de "Sanky Panky".

Correa destacó que su progenitor tuvo una vida de mucho trabajo, pero a la vez plena, "92 años bien vividos", dijo. Era una figura conocida en el barrio capitalino de Villa Consuelo por su característica personalidad, anécdotas y sentido del humor.

El programa radial El Mañanero, liderado por Bolívar Valera, donde labora Aquiles Correa, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida a Pipí Correa.

"Hoy acompañamos en su dolor a nuestro hermano y compañero @aquilescorrea1, quien despide a su padre, don Pipí Correa, un hombre de 92 años que vivió plenamente, rodeado de sus hijos y seres queridos. Agradecemos a Dios por su vida y por permitir que partiera en paz. Toda la familia de El Mañanero está contigo, Aquiles".

Pipí Correa fue uno de los tantos dominicanos que emigró a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en la década de los 80, y desde allí tuvo la oportunidad de criar a sus hijos. Décadas después regresó a su país.

Recientemente, en su cuenta de X, Aquiles Correa escribió que hace 25 años tomó la decisión de no irse ilegal a Nueva York, lo que tuvo como resultado una carrera exitosa en su país natal en diversos programas de radio y televisión, principalmente al lado de Jochy Santos.