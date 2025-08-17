Actriz Bella Thorne le pide matrimonio a su pareja y desata reacciones

Bella Thorne se comprometió con el productor británico Mark Emms, rodeada de flores, velas y globos en forma de corazón. ( FUENTE EXTERN )

La actriz y cantante Bella Thorne le pidió matrimonio de rodillas su pareja, el productor Mark Emms.

La exestrella de Disney compartió un post en su cuenta de Instagram, con una serie de fotografías y un video que documentan el tierno momento de la propuesta.

"Nos conoc imos hace tres años, un año después me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", escribió Bella junto a las imágenes.

El ambiente incluyó un momento romántico: flores rojas y blancas decorando la habitación, velas encendidas y docenas de globos con forma de corazón. Bella Thorne sorprendió a Mark Emms arrodillándose frente a él.

Las imágenes compartidas mostraban a Emms reaccionando con los ojos muy abiertos, los brazos en alto y una sonrisa que reflejaba sorpresa y emoción.

La publicación generó reacciones a favor y en contra, incluso tildaron acción de "bizarra". "Si ya te propuso matrimonio, ¿por qué lo hiciste?", escribió una usuaria; "Ni en mis peores ovulaciones"; "Las chicas en 2025: ¡él dijo que si!". "Cada vez que una mujer pide matrimonio, nacen 1000 princesos", han sido parte de los comentarios llenos de sarcasmo.

Bella y Mark ya estaban comprometidos desde mayo de 2023, cuando él le propuso matrimonio en su casa con un imponente anillo de diamantes de talla esmeralda.

Desde entonces, comenzaron a planear una boda campestre en Reino Unido, país natal de Emms.

¿Quién es Mark Emms?

El productor británico es conocido por su trabajo en cine y televisión, además de haber participado en proyectos destacados de contenido para plataformas digitales y eventos internacionales.

La pareja se conoció en agosto de 2022, durante la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevingne. La conexión fue inmediata, y en tan solo nueve meses, Mark decidió dar el siguiente paso y pedirle matrimonio a la actriz. Desde entonces, ambos han compartido momentos románticos y viajes, mostrando una relación estable y sólida.