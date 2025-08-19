Bella Thorne recibe críticas tras proponer matrimonio a su prometido

Bella Thorne se comprometió con el productor británico Mark Emms, rodeada de flores, velas y globos en forma de corazón. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Bella Thorne, de 27 años, generó reacciones encontradas en redes sociales luego de anunciar que se arrodilló para proponerle matrimonio a su prometido, el productor Mark Emms, dos años después de que él le hiciera la pedida de mano original.

La propuesta se conoció el lunes 18 de agosto, cuando Fox News reseñó la publicación hecha por Thorne el sábado 16 en sus cuentas sociales.

En el video casero que difundió, Thorne escribió: "Nos conocimos hace 3 años; un año después él me propuso. Ahora, un año después, yo también lo hice".

Reacciones divididas

Tras el anuncio, una parte de los comentarios cuestionó el gesto por ser "no tradicional". Entre los mensajes más compartidos se leía:

"Bien, chicas, no normalicemos esto, ¿de acuerdo?"

"Chica, levántate".

"¿Es una broma, verdad? ¿Por qué las mujeres se hacen esto a sí mismas? Es exclusivamente el papel del hombre (sic)".

Otros usuarios salieron en defensa de la actriz:

"ESTOS COMENTARIOS NO VAN. Creo que lo que hizo Bella aquí es mostrarle a su pareja (y a sí misma) que cree en la igualdad en su relación, que está tan comprometida como él y que no tiene por qué ser una propuesta de un solo lado."

"No puedo creer que haya tanto odio en estos comentarios. Que el amor sea amor".

La respuesta de Thorne

Un día después, Thorne reaccionó en sus historias de Instagram, de acuerdo con People: "¡Los comentarios en mi publicación son hilarantes!" y añadió: "Totalmente divididos a la mitad. La mitad de ustedes dice: ´no normalicemos proponerle matrimonio a tu pareja´; la otra mitad dice: ´¡j* sí, poder femenino, esto es lo más tierno!´**"

La relación

Según Fox News, Thorne y Emms se conocieron en 2022. Él le propuso matrimonio un año después y ahora ella replicó el gesto con su propia propuesta, como dejó asentado en su publicación: "Nos conocimos hace 3 años; un año después él me propuso. Ahora, un año después, yo también lo hice."

Thorne ha estado comprometida anteriormente con el rapero Mod Sun y con el cantante italiano Benjamin Mascolo. También mantuvo una relación abierta con la creadora de contenido Tana Mongeau.

En 2019, en una entrevista con Gay Times citada por People, Thorne habló de su bisexualidad con estas frases: "Parece que nadie entiende la bisexualidad en absoluto. En este mundo, es como si fueras o gay o heterosexual; no hay punto medio. Si te acostaste con un chico una vez, debes ser gay... No. Eso es simplemente ser fluido/a." y "No es una casilla de ´gay´ o ´hetero´... Es ese mundo intermedio que nadie puede encasillar, y eso los enfurece."

Lo que se sabe hasta ahora

Hasta el cierre de esta nota no se informó una fecha de boda ni nuevos detalles sobre la ceremonia. La publicación original sigue acumulando mensajes a favor y en contra, con el debate centrado en si proponer matrimonio "debe" ser un rol exclusivo del hombre o si, como defendieron varios usuarios, es un gesto válido de igualdad dentro de la pareja.