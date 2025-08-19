Muere la influencer Yarely Ashley a los 27 años por una bala perdida

La influencer Yarely Ashley murió tras ser alcanzada por una bala perdida durante la confrontación de dos hombres. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer y creadora de contenido Yarely Ashley Hermosillo, de 27 años, falleció trágicamente el pasado 15 de agosto tras ser alcanzada por una bala perdida durante un tiroteo en Glendale, Arizona.

Hermosillo, conocida por compartir recetas y consejos de cocina a través de sus plataformas digitales, tenía más de 300,000 seguidores en Facebook, Instagram y TikTok.

Según reporta People, las autoridades han arrestado a Jesús Preciado Dousten, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven madre.

El incidente ocurrió cuando Preciado, que conducía una camioneta, comenzó a discutir con otro conductor en un semáforo. En medio de la confrontación, sacó un arma y disparó al aire. Una de las balas atravesó la ventana del pasajero de otro vehículo, en el que Yarely viajaba, e impactó su cabeza. Ella no tenía relación con la discusión.

Su pareja, quien conducía el vehículo, la llevó de inmediato al hospital, donde lamentablemente fue declarada muerta por la gravedad de la herida. En el asiento trasero viajaban el hijo de la pareja, de apenas 4 años, y la madre de Yarely, quienes resultaron físicamente ilesos pero fueron testigos directos de la tragedia.

En un comunicado, su familia la recordó como "una esposa amorosa, una madre dedicada y un alma bella, cuya luz tocó a todos los que la conocían". También informaron que la mayor alegría en su vida era ser madre, y que entregó su corazón al cuidado de su hijo.

Las autoridades continúan investigando el caso.

Jesús Preciado Dousten permanece bajo custodia y enfrenta la posibilidad de una condena por homicidio.