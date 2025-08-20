Ricardo Montaner afectado por los apagones en Samaná le pide "socorro" al presidente Abinader

Imagen compartida por Ricardo Monaner que muestra a su esposa en medio de un apagón. ( FUENTE EXTERNA )

El artista venezolano Ricardo Montaner denunció la noche del martes en su cuenta de X que los largos apagones que vive el país han llegado hasta su casa de ensueño en Samaná.

El intérprete de "El poder de tu amor" y nacionalizado dominicano compartió una fotografía sin electricidad en la casa donde se ve su a esposa, Marlene Rodríguez Miranda, en una mesa con cara de inconformidad en medio de velas encendidas.

El artista dijo que, aunque la ciudad costera de Samaná "es el mismo paraíso", puede convertirse "en un infierno" por los apagones y señaló en su tuit a la empresa Edenorte y le pidió "SOCORRO" al presidente Luis Abinader en la comunidad Los Róbalos de Samaná.

"#Samana es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno. Presidente @luisabinader SOCORRO !!! Los vecinos de #LosRobalos #RepublicaDominicana", escribió.

Otras denuncias del artista

El artista ha pasado otras situaciones incómodas. Según relató en enero de este año, le vandalizaron su casa en Samaná, cuya residencia ha servido de inspiración de canciones no solo para él, sino para sus hijos que comparten momentos de descanso y diversión cerca de la playa.

En ese mes, el intérprete nacionalizado dominicano subió las fotografías de un señor pintando de rojo las paredes divisorias de la propiedad, cubriendo el color blanco que tenía previamente. En otra imagen, una señora mira la cámara riéndose en lo que aparenta ser un acto deliberado.

"Vandalismo en nuestra propiedad de Samaná. Esto ocurrió esta tarde en la propiedad de nuestra familia", escribió el intérprete de "Déjame llorar" etiquetando la cuenta de Luis Abinader.

Luego, el compositor de 67 años compartió una fotografía del atardecer y el mar de fondo, con su esposa de espaldas mirando el horizonte, y declaró: "Si no fuera por esto, a veces provoca irse..."

Apagones en la ciudad de Santo Domingo

La semana pasada el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, pidió paciencia a la población que está sufriendo jornadas de apagones, en ese entonces producto de la salida de una de las plantas de la central termoeléctrica Punta Catalina, el pasado miércoles 13 de agosto. Ya la planta entró en servicio.

De igual manera, el presidente Abinader pidió disculpas a la población por la interrupción de la electricidad cuando visitó la planta.

Las autoridades han atribuido parte de los apagones a la demanda de electricidad por ser verano.

Diversos sectores del Gran Santo Domingo se han visto afectados por apagones eléctricos que se han extendido durante varias horas, generando molestias y preocupación entre los comunitarios.

Zonas como San Luis, San Isidro, Villa Carmen y otros sectores han reportado cortes de energía continuos. En Santo Domingo Oeste también denuncian interrupciones similares. Mientras que el Distrito Nacional circularon videos de quemas de neumáticos en barrios como 27 de Febrero y Ensanche Espaillat en protesta por los apagones.