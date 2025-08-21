Se revela la causa de la trágica muerte de la actriz porno Kylie Page

Foto de archivo de la actriz de cine porno Kylie Page. ( FUENTE EXTERNA )

La causa de muerte de Kylie Page, reconocida actriz de la industria del cine para adultos, fue revelada oficialmente por el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Según el informe, la artista falleció el pasado 25 de junio de 2025 debido a los efectos combinados de fentanilo y cocaína, en un caso clasificado como accidental.

Kylie Page, cuyo nombre real era Kylie Pylant, nació en Tulsa, Oklahoma, y tenía 28 años al momento de su fallecimiento.

Su carrera incluyó colaboraciones con destacados estudios del género, como Vixen Media y Brazzers, esta última compañía lamentó públicamente su muerte con un mensaje en redes sociales donde la recordaron como "una persona que iluminaba cada lugar al que iba".

Además de su trabajo en el cine para adultos, Page también fue parte del documental Hot Girls Wanted: Turned On de Netflix en 2017, donde compartió su experiencia en la industria, así como su lucha contra las adicciones.

El episodio ofreció una mirada íntima a los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan muchas mujeres en ese ámbito.

En los meses previos a su fallecimiento, Kylie había logrado 60 días de sobriedad y participaba activamente en reuniones de Alcohólicos Anónimos, según reportes de medios como TMZ y Daily Mail. Incluso lideraba algunas de estas reuniones, lo que reflejaba su compromiso con la recuperación.

Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que la artista había luchado durante años contra problemas de adicción que comenzaron en su adolescencia, llevándola a ingresar en múltiples programas de rehabilitación.

Reacciones del entorno

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones dentro y fuera de la industria. Su agencia, Hussie Models, expresó su tristeza mediante un comunicado donde resaltaron su calidad humana y su energía positiva.

"Era un alma amable, una magnífica amiga. Así es como la recordaremos: llena de vida y bondad", dijo Alex Mack, vocero de la agencia.

La actriz Leah Gotti , amiga y colega de Kylie desde sus inicios, recordó los primeros años que compartieron en una residencia para modelos . "Le encantaba sonreír, reír y vivir con intensidad", expresó en declaraciones a AVN.

En el mensaje de recaudación la describieron como "una hija que amaba intensamente, una hermana que nunca soltaba la mano y una amiga que siempre estaba para los demás".